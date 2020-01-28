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ЖКХ

Псковская область обратилась в Минстрой с просьбой убрать привязку к численности населения в госпрограмме по формированию городской среды

29.01.2020 17:31|ПсковКомментариев: 0

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области направил письмо в Минстрой с просьбой убрать привязку к численности населения в госпрограмме «Формирование городской среды». Как пояснил руководитель комитета Сергей Грахов, такая привязка оставляет «за бортом» госпрограммы очень много населенных пунктов в регионе.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой аспект чиновник обозначил на заседании парламентского комитета по АПК, экологии и природопользованию, представляя поправки в постановление региональной администрации «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды».

Сергей Грахов пояснил, что изменения необходимы в связи с новыми требованиями министерства строительства и ЖКХ. По его словам, изменения касаются, в частности, объемов бюджетного финансирования. «До нас доведены лимиты, мы их актуализируем в нашей программе. Кроме того, вводятся дополнительные правила по предоставлению субсидий муниципалитетам. Это требование правительства. Прошлый год показал, что некоторые муниципалитеты крайне неуспешно и неохотно осваивали выделенные им средства. Если муниципалитет не хочет благоустраивать территории, эти деньги будут переданы в тот район, который хочет их освоить», - заявил чиновник.

При этом Сергей Грахов обратил внимание, что Счетная палата в своем заключении к обсуждаемым поправкам справедливо заметила, что целевой показатель госпрограммы звучит как "индекс качества городской жизни". При этом в Псковской области всего 14 городов и много населенных пунктов с населением свыше 1000 человек - более 40.

Руководитель Счетной палаты региона Марина Хохлова уточнила: «Мы не говорим о нарушениях, мы обращаем внимание на нюансы».

«Если мы достигаем целевых показателей по 14 муниципалитетам, то логично, что мы можем выделять средства и на другие населенные пункты. Но мы не очень понимаем, почему такая цифра в 1000 человек населения. Если проживает 900, то мы уже не можем направлять туда средства на благоустройство. Направили письмо в Минстрой, чтобы убрать эту привязку к численности», - продолжил Сергей Грахов.

Он также отметил, что Минстрой ставит очень жесткие сроки по утверждению этой программы, и поблагодарил депутатский корпус и Счетную палату за оперативное рассмотрение таких поправок.

Депутат Оксана Лазарева, директор МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» поинтересовалась, можно ли за счет обсуждаемой госпрограммы благоустроить школьную территорию, если она по сути является культурным центром.

Сергей Грахов ответил отрицательно. «Территория школы отмежована и полностью относится к объектам образования», - пояснил он.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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