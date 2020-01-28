ЖКХ

Стругокрасненское предприятие рассчиталось с долгом свыше 5 млн рублей за электроэнергию

Муниципальное предприятие Стругокрасненского района полностью рассчиталось с задолженностью свыше 5 миллионов рублей за электроэнергию. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области, у судебных приставов находилось 3 исполнительных производства.

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«В рамках данных исполнительных производств были разъяснены обязанности по погашению образовавшейся задолженности в установленный законом срок, - отметили в пресс-службе. - Предприятие-должник не произвело выплаты в установленный срок, что явилось основанием для вынесения ряда ограничительных мер со стороны судебного пристава».

Также в ведомстве отметили, что в связи с этим было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества организации, обращено взыскание на дебиторскую задолженность, ограничено проведение расходных операций по кассе. Кроме того, директора муниципального предприятия предупреждали об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

