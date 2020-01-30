ЖКХ

По просьбе псковичей «Экопром» установит контейнер для сбора ТКО в частном секторе

Жители, проживающие во 2-м переулке Псковстроя, обратились к региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром» с просьбой об установке контейнера для сбора мусора. О

«Это частный сектор и до сегодняшнего дня там отсутствовала контейнерная площадка, что создавало неудобство, прежде всего, проживающим там людям», - рассказал директор регоператора Сергей Пайст.

Получив коллективное обращение, сотрудники компании «Экопром» направили заявку на включение в реестр мест накоплений ТКО указанный адрес. На место выехали представители управления городского хозяйства Пскова. Осмотрев территорию, они пришли к заключению, что участок соответствует необходимым требованиям и приняли решение о его включении в реестр.

Контейнер по указанному адресу будет установлен в ближайшие дни.

«В таких вопросах мы всегда стараемся идти навстречу жителям», - отметил директор компании. - Делаем все возможное, чтобы рассмотреть все поступающие к нам обращения оперативно».

Отметим, что установка контейнеров для ТКО производится только в месте накопления ТКО, внесенными органом местного самоуправления в соответствующий реестр.