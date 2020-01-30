ЖКХ

Руководитель областного комитета по тарифам: Подорожал не газ в баллонах, а его доставка

Тему резкого подорожания газа в баллонах, на которое жалуются жители Псковской области, обсудили на совещании в администрации региона, пишет «МК в Пскове».

Руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко сообщила, что цена на газ осталась прежней, «однако органы исполнительной власти по решению антимонопольной службы не могут тарифицировать стоимость доставки баллонов до потребителя». «С этим связано повышение цены», - отметила Елена Пилипенко.

Она сообщила, что с этим столкнулись и в других субъектах России.