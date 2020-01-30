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Руководитель областного комитета по тарифам: Подорожал не газ в баллонах, а его доставка

30.01.2020 16:09|ПсковКомментариев: 2

Тему резкого подорожания газа в баллонах, на которое жалуются жители Псковской области, обсудили на совещании в администрации региона, пишет «МК в Пскове».

Руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко сообщила, что цена на газ осталась прежней, «однако органы исполнительной власти по решению антимонопольной службы не могут тарифицировать стоимость доставки баллонов до потребителя». «С этим связано повышение цены», - отметила Елена Пилипенко.

Она сообщила, что с этим столкнулись и в других субъектах России. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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