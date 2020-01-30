ЖКХ

Псковское УФАС выяснит, почему подорожал газ в баллонах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области проверит, почему подорожал газ в баллонах. Как рассказала «МК в Пскове» руководитель управления Ольга Милонаец, они проверят законность подорожания газа для потребителей.

«Мы получили документы от региональной администрации и теперь будем разбираться, из чего складывается сумма. Пока какие-то выводы делать рано», - отметила Ольга Милонаец.

Напомним, псковичи стали жаловаться на резкое увеличение цены газа в баллонах. Стоимость выросла почти в два раза. Как пояснили в областном комитете по тарифам и энергетике, стоимость самого газа осталась неизменной, а вот цена на доставку действительно увеличилась.