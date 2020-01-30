ЖКХ

«Спецтранском» и «Экор.Ос» через суд требуют взыскать с «Экопрома» более 15,6 млн рублей

Структуры братьев Кухи и Александра Колпакова – ООО «Спецтранском» и ООО «Экор.Ос» подали исковые заявления в Арбитражный суд Псковской области к региональному оператору в сфере обращения ТКО ООО «Экопром». Через суд они пытаются взыскать с ответчика в общей сложности более 15,6 млн рублей.

Так сумму исковых требований ООО «Спецтранском» составляет 8 852 730 руб., а ООО «Экор.Ос» - 6 770 704 руб.

Согласно данным дела, опубликованным в картотеке на сайте Арбитражного суда Псковской области, предварительные заседания по обоим искам отложены на февраль.

Напомним, ранее «Спецнтранском» и «АСПО» уже добивались выплаты задолженностей через суд.

Так, в марте прошлого года «СпецТрансКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд Псковской области в связи с неоплатой услуг по приему и переработке твердых бытовых отходов со стороны регионального оператора по обращению с ТКО. Свою часть договора компания «СпецТрансКом» выполнила в полном объеме и выставила в феврале счета и акты выполненных работ за январь, а в марте – за февраль соответственно.

Однако счета не были оплачены ни за январь, ни за февраль. Сумма исковых требований составила около 3,1 млн рублей.