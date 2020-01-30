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Псковское УГХ: Вопрос обустройства земель Минобороны контейнерными площадками - в подвешенном состоянии

Вопрос по обустройству земель Минобороны РФ контейнерными площадками все еще находится в подвешенном состоянии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании, посвященном вопросам обращения с ТКО в Пскове, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

«Возникают вопросы с теми земельными участками, которые принадлежат Минобороны (в частности, на ул. Шестака, Доставалова и Космической). На сегодняшний день там есть необходимость обустраивать контейнерные площадки, но по федеральному закону №89 это должен делать орган местного самоуправления. С другой стороны, если ссылаться на Гражданский кодекс, это должны делать собственники земельного участка, то есть Минобороны. И сейчас этот вопрос у нас в подвешенном состоянии», - отметил Антон Ляугминас.

Муниципалитет свою задачу для дальнейшей работы, по его словам, выполнил: места накопления ТКО внесены в реестр. «Однако представители ООО "Экопром" должны были до 25 декабря обратиться в органы местного самоуправления и указать, где нам еще необходимо установить контейнерные площадки. Такого обращения нет», - пояснил замначальника УГХ.

Проводящий совещание глава администрации Пскова Александр Братчиков попросил руководство управления по градостроительной деятельности подготовить запрос для представителей военного ведомства. Цель запроса - договориться по вопросу обслуживания дорог и размещения контейнерных площадок.

Напомним, ООО «Экопром» - регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.