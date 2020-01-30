ЖКХ

В частном секторе Пскова может появиться еще около 50 мест накопления ТКО

Еще около 50 мест накопления ТКО может появиться в частном секторе Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на совещании 3 февраля руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Проблема заключается в том, что сегодня частный сектор - место некомпактного проживания. Поэтому имеющееся количество контейнерных площадок недостаточно, чтобы предотвратить появление новых несанкционированных свалок. И мы хотим, чтобы людям было удобнее выбрасывать мусор, и уже начали предварительную работу: определяем, где удобнее сделать новое место, удобное с точки зрения транспортной доступности и использования, - отметил Сергей Пайст. - Сейчас мы считаем, что в частном секторе необходимо обустроить еще 50 таких мест. Это предварительная цифра».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков попросил, чтобы представители «Экопрома» предоставили предварительные данные в отношении мест накопления ТКО, в том числе и по объему контейнеров, запланированных для установки.

Напомним, ООО «Экопром» - регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.