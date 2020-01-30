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В «Экопроме» рассказали, почему невозможно обслуживать некоторые мусорные контейнеры, купленные собственниками

03.02.2020 14:00|ПсковКомментариев: 0

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст на совещании 3 февраля рассказал, почему компания не может обслуживать некоторые мусорные контейнеры, которые собственники приобрели самостоятельно, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда заключается индивидуальный договор, то прописывается, какими стандартами должен обладать контейнер. Но бывает так, что человек сначала покупает контейнер, а потом уже приходит заключать договор, и тогда могут возникнуть трудности, поскольку контейнер может не соответствовать стандартам», - отметил Сергей Пайст и добавил, что сейчас уже заключено больше 2,5 тысячи индивидуальных договоров.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подметил, что избежать такой ситуации можно, если на собрание граждан приглашать представителей «Экопрома»: «собственники увидят документы, по которым будет понятно, какой контейнер нужен».

Присутствующий на совещании замначальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас выразил пожелание, «чтобы собственники частного сектора и Сергей Александрович Пайст покупали или брали в аренду контейнеры и устанавливали, в том числе и на своей территории». Александр Братчиков одобрил эту инициативу: «Маленький кубовый контейнер много места не занимает, площадку под него тоже построить недорого. Мы все согласуем». 

Напомним, ООО «Экопром» - регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.

Теги: #администрация Пскова #угх #ТКО #ОМСУ #мусор #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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