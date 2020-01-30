ЖКХ

Более 60 лифтов заменили в Псковской области в рамках капитального ремонта

В рамках Сводных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 2015-2019 годов в Псковской области заменена 61 единица лифтового оборудования в многоквартирных домах Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В 2020 году планируется к замене 24 лифта в Пскове, Великих Луках и Дедовичах. Заказчик работ - «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области».

В Пскове в 2020 году заменят лифты по улицам Коммунальная, 42; Юбилейная, 52; Юбилейная, 91 и Рижский проспект, 53.

Отметим, сроки замены лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет продлили на пять лет. Это позволит обеспечить требуемые объемы замены лифтов в Псковской области.