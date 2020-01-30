ЖКХ

После вмешательства прокуратуры вода в домах жителей порховского Полоное стала горячей

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения Порховским муниципальным предприятием тепловых сетей и котельных и управляющей компанией «Порховдомсервис» законодательства о предоставлении коммунальных услуг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прократуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что коммунальными предприятиями не обеспечивалась достаточная температура воды в системах теплоснабжения ряда многоквартирных домов, расположенных в деревне Хилово и деревне Полоное Порховского района.

В этой связи прокурором района в адрес директоров ООО УК «Порховдомсервис» и МП ТСиК внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, температурный режим системы горячего водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирных домах деревни Полоное приведен в соответствие с нормативными требованиями. В котельной в деревне Хилово запланированы к проведению работы по установке оборудования, необходимого для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Должностные лица, ответственные за допущенные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.