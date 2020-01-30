ЖКХ

После прочистки дымоходов жительница Пустошки не смогла топить печь

Прокуратура Пустошкинского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в результате проведенных управляющей организацией МП «Служба заказчика Пустошкинского района» работ по очистке от сажи дымоходов и труб печей местная жительница не смогла отапливать одну из комнат принадлежащей ей квартиры, что повлекло нарушение ее прав на предоставление коммунальных услуг соответствующего качества.

В этой связи прокурором района в адрес начальника МП «Служба заказчика Пустошкинского района» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, управляющей организацией проведена повторная очистка от сажи дымохода и печной трубы заявительницы.