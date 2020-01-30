Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
В чем гулять в конце зимы?
Нескучный февраль в «Покровском»
Группа BrainStorm в Пскове
«Мельница» в Пскове
Роман с мебелью: «12 стульев»
Дима Билан снова в БКЗ!
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё ЖКХ 30.01.2020 16:098 Руководитель областного комитета по тарифам: Подорожал не газ в баллонах, а его доставка 12.02.2020 11:283 Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора? 10.02.2020 09:570 После прочистки дымоходов жительница Пустошки не смогла топить печь 08.02.2020 22:232 Фотофакт: Стихийная свалка выросла у сетевого магазина на улице Вокзальной в Пскове 07.02.2020 09:080 После вмешательства прокуратуры вода в домах жителей порховского Полоное стала горячей 06.02.2020 16:350 Более 60 лифтов заменили в Псковской области в рамках капитального ремонта
 
 
 
Самое популярное 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО 11.02.2020 09:229 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 11.02.2020 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией 10.02.2020 15:0113 Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России 12.02.2020 08:209 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора?

12.02.2020 11:28|ПсковКомментариев: 3

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - реформа ТКО и исчезновение сеток для сбора мусора в Пскове. 

Вновь обращаемся к теме экологической реформы. С 1 января в Пскове в нескольких микрорайонах города поменялась компания-перевозчик мусора. На смену хорошо себя зарекомендовавшей, известной фирмы АСПО пришел «Экоконтинент», который на субподряд наняла «Мехуборка Псков».

Большая часть Завеличья и Запсковья обслуживается новичком. Видимо, в связи с неопытностью сотрудников, нарекания от управляющих компаний возникли в первые дни работы: небрежная уборка контейнеров и площадок, скажем так, - некоммуникабельный персонал, частая поломка контейнеров, нечеткий график вывоза мусора. В последние недели к этому прибавились жалобы в СМИ и соцсетях от жителей Пскова: во многих дворах пропали привычные сетки для раздельного сбора мусора.

Люди возмущены, ведь первичная сортировка ТКО - это значимая в плане культуры и социальной ответственности граждан часть заявленной на уровне национального проекта «Экология» реформы. Жители годами привыкали, процесс пошел, а теперь все идет вспять.

Так куда пропали сетчатые контейнеры для сбора мусора? Появятся ли вновь? Увеличился ли от их исчезновения объем несортированного мусора в Пскове? И почему мусорная реформа делает шаг вперед и два назад?

Мнения и детали - в комментариях спикеров «Дневного дозора».

Активист ОНФ, руководитель проекта «Карта свалок» в Псковской области Сергей Елизаров в последние несколько дней получает жалобы от жителей Пскова и Псковского района на исчезновение сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора. По его словам, тенденция нездоровая и удручающая. Тем более, что в последние месяцы Сергей Елизаров и другие общественники начали активно заниматься пропагандой раздельного сбора мусора, проводили беседы с детьми и взрослыми. А теперь, говорит, все усилия коту под хвост, сортировать некуда. Представитель ОНФ призывает региональные власти вмешаться в ненормальную ситуацию.

В последнее время только и говорят о раздельном сборе мусорных отходов. Кто-то с кем-то не договорился, кому-то стало невыгодно содержать эти сетки для сбора пластика, и они начали исчезать. Меня, как общественного инспектора по охране окружающей среды, эта нездоровая тенденция пугает. Ведь мы, складируя пластик в отдельную емкость, уверены, что и перерабатываться он будет по другому. А тут вдруг - на тебе!Снова один контейнер для всего. Сейчас наконец-то начала робко появляться та самая прослойка людей, которая созрела к тому, чтобы делить мусор на разные фракции, и не просит, а в какой -то степени требует контейнеры для стекла и картона. В развитых странах можно увидеть по четыре, а то и по девять контейнеров, а у нас сетки убирают. Ходишь тут по школам, библиотекам, проводишь работу по экологическому просвещению детям, иногда удивляешься, откуда они столько знают, а выйдешь на улицу мусор выносить, а на площадке стоит один контейнер — и на этом просвещение, к сожалению, заканчивается. Когда первые лица регионов и государства призывают к отдельному сбору отходов, а у нас в это время ликвидируют сетки, я считаю, что это просто преступление. Призываю руководство Псковской области обратить свое внимание на данную проблему.
 
 

Сетки исчезли не на всех территориях, которые обслуживает новая компания-транспортник. Так, на улицах Владимирской и Никольской они остались, и обслуживает их прежний перевозчик - АСПО. Правда, в квитанциях что рассортированный, что не рассортированный мусор идут по одной цене. «Нонсенс», - говорит руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Но на этом вопросы к транспортировщику мусора у него не заканчиваются.

Очень много ломают хороших контейнеров, я имею в виду для бытовых отходов, люди, которые занимаются их погрузкой и разгрузкой, они их либо неправильно крепят, либо при погрузке неправильно удаляют. Контейнера ломаются, с начала года мы уже поменяли порядка 20 сломанных контейнеров. Хочу отметить, что они сами все меняют без проблем, но факт такого отношения немного поражает. Вторая проблема, которую мы до сих пор не можем решить, - это то, что мы в помощь муниципалитету и жителям сами устанавливаем крытые контейнерные площадки, а «Мехуборка» почему-то в эти площадки не умеет ставить контейнера для крупногабаритных отходов. Она ставит их рядом с площадкой, которая сделана как положено крытой, для того, чтобы можно было поставить контейнер с закрытой сеточкой со всех сторон, чтобы мусор не разлетался. Сетки вывозит АСПО на сортировку, единственное, что я до сих пор не понимаю, почему, когда мусором занималось АСПО, сортированный мусор стоил в два раза дешевле, я имею в виду его вывоз, а у нас до сих пор сортированный мусор идет по той же цене, что и несортированный. Если мы заявляем о реформе, то надо соответственно и улучшать положение, а пришли реформаторы и сделали хуже положение, чем было. Это недопустимо, эти вопросом нужно озадачиваться. Я не понимаю, почему уже второй год пошел работы и до сих пор этим серьезно никто не озаботился.

Следует отметить, что прежний транспортировщик, компания АСПО после того, как контракт на транспортировку и сбор ТКО в Пскове выиграла компания «Экоконтинент», начало убирать свои контейнеры и сетки с ранее обслуживаемых территорий. В общей сложности на территории Пскова и Псковского района у АСПО было установлено около 220 сеток, из них 180 - в областном центре. Свою позицию нашей программе пояснил руководитель АСПО Андрей Лукьянов.

С 1 января 2020 года за предприятием АСПО осталась территория по Завеличью - это территория 2 микрорайона и бывший микрорайон «Военный городок», ограниченный улицами Маргелова, Народной и Рижским проспектом четной стороной. Плюс АСПО убирает центр Пскова - это Октябрьский проспект и весь старый центр, также территорию Лепешей, Псковкирпич, Любятово и Кресты. Это та терриория, которая осталась за нашим предприятием, на уборку которой у нас заключен договор до конца 2020 года. Сетки с территорий, которые мы не обслуживаем, мы начали потихонечку забирать, расширять зону покрытия сетками на своей территории. В первую очередь мы их забрали из труднодоступных мест, и где все время переполняются сетки. Плюс сетки забрали из Псковского района, потому что это не сфера нашей ответственности.

Новый транспортировщик, должен был установить свое аналогичное оборудование. Так почему пропали контейнеры, и когда они появятся на прежних местах? - ответ на этот вопрос в комментарии начальника диспетчерской службы компании «Мехуборка Псков» Дмитрия Павлова.

Они забраны с целью их доработки, до конца текущей недели они все будут выставлены на прежние места. Они были конструктивно немного неправильно сделаны, при загрузке в машины выламывалась конструкция. Два-три раза загружается этот контейнер, а на четвертый раз ломается и забрать его невозможно. Поэтому сетки могли перенакапливаться, сейчас их сняли на доработку и усиление.

К середине февраля в «Мехуборке Псков» обещают вернуть контейнеры-сетки на место. На данный момент с фирменными мехуборковскими контейнера есть еще одна проблема: в них возможно выбрасывать только пластиковые бутылки, такова конструкция. Со временем, комментируют в компании, планируют доработать этот изъян, конкретных сроков не называют. Пока определенная часть сеток в ремонте, прибавку в объемах не сортированного мусора заметили на мусоросортировочном комплексе. Руководитель предприятия «СпецТрансКом» Андрей Папчук комментирует ситуацию:

Откровенно сказать, количество раздельно собранного мусора, естественно, уменьшилось, потому что количество сеток у АСПО, проставленных по городу, объективно уменьшилось. Мы ведем учет в тоннах, конечно же, количество несортированного мусора в тоннах значительно превышало ту часть, которую АСПО привозило условно отсортированного мусора, которую люди складывали в сетки, потому что там легкая фракция, и сопоставить нельзя, по объему нужно смотреть. А объем, конечно, уменьшился, потому что если АСПО, к примеру, обслуживало 150 сеток, то сейчас я не знаю, сколько у их осталось. Может быть 50, а может быть и меньше, то есть в разы. Объем поступившего отсортированного мусора в разы меньше, я прошу не путать метры кубические и тонны. По закону региональный оператор реализует на территории субъекта региональную программу. У нас региональной программы нет. Есть несколько строчек имеющих отношение к реальной жизни. А что делает региональный оператор? Реализует свои идеи, для меня они непонятны. То, что систему раздельного сбора разрушают - это очевидно.

Переживать о том, что мусор из Пскова, с тех площадок, где временно отсутствуют контейнеры-сетки, не сортируется - не стоит, прокомментировал ситуацию руководитель регионального оператора по ТКО компании «Экопром» Сергей Пайст. На мусоросортировочном заводе все делается по правилам. А в ближайшее время, заверил Сергей Пайст, в Псков должна прийти новая партия сетчатых контейнеров, тогда ситуация нормализуется.

Если переживать по поводу РСО, или вообще вторичного сырья, которое собиралось отдельно в сетчатые контейнеры, то все отходы, даже несортированные, которые попадают в баки, проходят сортировку на сортировочном комплексе в деревне Котово. Все бутылки- пластиковые, металлические, стеклянные, которые попадают в контейнера, так или иначе отсортируются на объекте обработки. Они собираются отдельно и отправляются на переработку вторички. Если говорить про дальнейшее развитие дополнительных сетчатых контейнеров, то мы ожидаем поставку новых, немного других контейнеров, чтобы у транспортников не возникало проблем с их поломками, это будут контейнеры на колесиках, с отдельными отверстиями. Если все пойдет хорошо, к концу следующей недели мы должны их получить. Они будут расставляться дополнительно в тех местах, где ранее их не было, или по каким-то причинам контейнер был демонтирован, он вернется на свое место.

С контейнерами вопросов пока нет, а вот график вывоза мусора критики не выдерживает. Таково положение дел в микрорайоне Овсище в Пскове. За год действия мусорной реформы временные интервалы вывоза мусора упорядочить так и не удалось, рассказывает нашей программе депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков.

Если начать с января 2019 года, где-то полгода качество вывоза, не ритмичность фирма соблюдала, «Мехуборка» в частности. Где-то с июля месяца прошлого года начал ломаться график вывоза мусора, причем в одностороннем порядке, не уведомляя управляющие компании. К новому году ситуация более-менее выправилась. С января этого года, по сути, присутствует такая же непредсказуемость как и во второй половине 2019 года, ничего качественного не поменялось. Что касается контейнеров для сбора пластика, в одной из наших управляющих компаний были проблемы. Пять недель не могли вывезти. То машины не было, то еще чего-то. Качественного скачка не замечаем.

Следует вспомнить, что в ходе визита полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана стрелы критики, как отмечают осведомленные источники, от полпреда летели в адрес в том числе вице-губернатора по ЖКХ Василия Осипова. Места под экотехнопарки в регионе так и не определены. Если спустя год после старта реформы не где-то в глубинке, а в областной столице проблемы с элементарным графиком вывоза ТКО и контейнерами, что уже говорить о чем-то другом. Несмотря на жизнеутверждающие доклады чиновников и ответственных лиц люди не видят позитивных изменений от экологической реформы.

Теги: #ЖКХ #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1276 человек
12.02.2020, 12:470 10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей 12.02.2020, 12:360 В России предлагают обязать СМИ и операторов связи оповещать о чрезвычайных ситуациях 12.02.2020, 12:340 Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей 12.02.2020, 12:320 Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12.02.2020, 12:171 Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений 12.02.2020, 12:075 В Госдуме предлагают оплачивать дорогу поступающим в российские вузы талантливым иностранцам 12.02.2020, 12:040 Руководитель центра «Высокий стиль» оценит Сретенский бал в Пскове 12.02.2020, 11:540 О работе и планах ЛДПР расскажет региональный координатор партии Артем Васильев
12.02.2020, 11:481 «Россельхозбанк» в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку 12.02.2020, 11:420 Завод промгазов за 2 миллиарда рублей планируют построить в ОЭЗ «Моглино» 12.02.2020, 11:302 Псковича будут судить из избиение соседа по даче 12.02.2020, 11:283 Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора?
12.02.2020, 11:214 Перемены в российской политике - мнение экс-губернатора Михайлова 12.02.2020, 11:000 Житель Псковского района погасил долг, из-за которого не смог продать землю 12.02.2020, 11:000 Мамба добавила новую функцию: теперь искать партнера можно по тегам 12.02.2020, 10:460 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове
12.02.2020, 10:441 Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове 12.02.2020, 10:432 Опрос: Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза 12.02.2020, 10:380 Пропавшего без вести работника пилорамы разыскивает полиция Пскова 12.02.2020, 10:2918 Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание поправки партии «Яблоко» к Конституции России
12.02.2020, 10:040 Пыталовский соцработник вернет в бюджет незаконно полученную субсидию на жилье в размере 930 тысяч рублей 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей 12.02.2020, 09:570 Двух овчарок из Германии не пропустили через границу в Псковской области 12.02.2020, 09:560 День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля
12.02.2020, 09:310 После вмешательства прокуратуры погорелице в Острове предоставили жилье 12.02.2020, 09:290 В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» 12.02.2020, 09:120 Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместном учении 12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе
12.02.2020, 08:490 В Себеже замыкание в электрокотле привело к пожару 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы 12.02.2020, 08:410 В псковских банях планируют оставить существующие льготы 12.02.2020, 08:370 Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
12.02.2020, 08:350 Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси 12.02.2020, 08:340 Городские власти помогут коллективу «Рио-Рита» найти помещение для занятий ансамбля на время реконструкции «Таблетки» 12.02.2020, 08:231 Россияне смогут оплатить банковской картой льготный проезд 12.02.2020, 08:209 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке
12.02.2020, 07:562 Интерактив: Объясните детям 12.02.2020, 07:423 Эксперты рассказали, как производители сосисок обманывают покупателей 12.02.2020, 07:300 Псковская область входит в топ-35 самых недорогих регионов для оздоровительного отдыха 12.02.2020, 07:100 ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
11.02.2020, 23:241 Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР подал документы в ТИК 11.02.2020, 23:010 Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 22:480 Самозанятость с 14 лет родители не одобряют 11.02.2020, 22:370 Организацию горячего питания в малокомплектных школах обсудили в администрации Псковской области
11.02.2020, 22:231 В парке культуры и отдыха Великих Лук появится новое 45-метровое колесо обозрения 11.02.2020, 22:129 250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове 11.02.2020, 22:067 Интерактив: Полюбуйтесь дорогой у «Маяка» 11.02.2020, 21:525 Геннадий Ранцев покидает пост заместителя главы администрации Псковского района
11.02.2020, 21:462 Россияне все чаще выбирают квартиры-студии 11.02.2020, 21:381 Беременную женщину сбили на парковке возле гостиницы в Великих Луках 11.02.2020, 21:310 Ростуризм рекомендует турфирмам усилить информирование о правилах безопасности на отдыхе 11.02.2020, 21:150 Петр Крупеня поблагодарил за достойное воспитание родителей и учителей Ивана Степанова, спасшего тонущего ребенка
11.02.2020, 21:030 В Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназа 11.02.2020, 21:012 Оксана Федорова в новой книге научит женщин быть успешными 11.02.2020, 20:310 Трупы мужчины и женщины с резаными ранами нашли в доме в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 20:280 Определены все участники детского футбольного марафона «Чернево 2020»
11.02.2020, 20:160 «Михайловское» приглашает отгулять масленицу у бугровского мельника 11.02.2020, 20:140 Сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти 6-й роты 11.02.2020, 19:562 Минэкономразвития предлагает собирать биометрию через МФЦ 11.02.2020, 19:440 Срок в колонии строгого режима получил пскович, решивший пьяным покататься на машине знакомого
11.02.2020, 19:364 Семейную пару обвинили в госизмене из-за свадебного фото с ФСБшником 11.02.2020, 19:310 В Госдуме предложили оставить в очереди на жилье супругов старше 35 лет 11.02.2020, 19:240 Первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу Псковской области пройдут 16 февраля 11.02.2020, 19:135 Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все
11.02.2020, 18:570 12 февраля в Пскове пройдет ярмарка вакансий 11.02.2020, 18:440 Два года условно, если будет лечиться у нарколога, получил житель Псковского района за кражу 11.02.2020, 18:250 «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала 11.02.2020, 18:120 Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево
11.02.2020, 18:020 Небольшие осадки прогнозируют завтра в Псковской области 11.02.2020, 17:490 С начала года проверено почти 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО 11.02.2020, 17:424 Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки» 11.02.2020, 17:390 Передача символа Эстафеты Победы псковским пограничникам пройдет на Кургане Дружбы
11.02.2020, 17:320 Житель Торошино оскорбился обвинением в нарушении «питейного этикета» и решил зарезать собутыльника 11.02.2020, 17:290 Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127 11.02.2020, 17:240 В Псковской области площадь лесовосстановления в 2019 году составила почти 4,6 тыс. га 11.02.2020, 17:180 32-летний мужчина на «девяносто девятой» врезался в дерево в Великолукском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.