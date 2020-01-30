ЖКХ

Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - реформа ТКО и исчезновение сеток для сбора мусора в Пскове.

Вновь обращаемся к теме экологической реформы. С 1 января в Пскове в нескольких микрорайонах города поменялась компания-перевозчик мусора. На смену хорошо себя зарекомендовавшей, известной фирмы АСПО пришел «Экоконтинент», который на субподряд наняла «Мехуборка Псков».

Большая часть Завеличья и Запсковья обслуживается новичком. Видимо, в связи с неопытностью сотрудников, нарекания от управляющих компаний возникли в первые дни работы: небрежная уборка контейнеров и площадок, скажем так, - некоммуникабельный персонал, частая поломка контейнеров, нечеткий график вывоза мусора. В последние недели к этому прибавились жалобы в СМИ и соцсетях от жителей Пскова: во многих дворах пропали привычные сетки для раздельного сбора мусора.

Люди возмущены, ведь первичная сортировка ТКО - это значимая в плане культуры и социальной ответственности граждан часть заявленной на уровне национального проекта «Экология» реформы. Жители годами привыкали, процесс пошел, а теперь все идет вспять.

Так куда пропали сетчатые контейнеры для сбора мусора? Появятся ли вновь? Увеличился ли от их исчезновения объем несортированного мусора в Пскове? И почему мусорная реформа делает шаг вперед и два назад?

Мнения и детали - в комментариях спикеров «Дневного дозора».

Активист ОНФ, руководитель проекта «Карта свалок» в Псковской области Сергей Елизаров в последние несколько дней получает жалобы от жителей Пскова и Псковского района на исчезновение сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора. По его словам, тенденция нездоровая и удручающая. Тем более, что в последние месяцы Сергей Елизаров и другие общественники начали активно заниматься пропагандой раздельного сбора мусора, проводили беседы с детьми и взрослыми. А теперь, говорит, все усилия коту под хвост, сортировать некуда. Представитель ОНФ призывает региональные власти вмешаться в ненормальную ситуацию.

В последнее время только и говорят о раздельном сборе мусорных отходов. Кто-то с кем-то не договорился, кому-то стало невыгодно содержать эти сетки для сбора пластика, и они начали исчезать. Меня, как общественного инспектора по охране окружающей среды, эта нездоровая тенденция пугает. Ведь мы, складируя пластик в отдельную емкость, уверены, что и перерабатываться он будет по другому. А тут вдруг - на тебе!Снова один контейнер для всего. Сейчас наконец-то начала робко появляться та самая прослойка людей, которая созрела к тому, чтобы делить мусор на разные фракции, и не просит, а в какой -то степени требует контейнеры для стекла и картона. В развитых странах можно увидеть по четыре, а то и по девять контейнеров, а у нас сетки убирают. Ходишь тут по школам, библиотекам, проводишь работу по экологическому просвещению детям, иногда удивляешься, откуда они столько знают, а выйдешь на улицу мусор выносить, а на площадке стоит один контейнер — и на этом просвещение, к сожалению, заканчивается. Когда первые лица регионов и государства призывают к отдельному сбору отходов, а у нас в это время ликвидируют сетки, я считаю, что это просто преступление. Призываю руководство Псковской области обратить свое внимание на данную проблему.

Сетки исчезли не на всех территориях, которые обслуживает новая компания-транспортник. Так, на улицах Владимирской и Никольской они остались, и обслуживает их прежний перевозчик - АСПО. Правда, в квитанциях что рассортированный, что не рассортированный мусор идут по одной цене. «Нонсенс», - говорит руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Но на этом вопросы к транспортировщику мусора у него не заканчиваются.

Очень много ломают хороших контейнеров, я имею в виду для бытовых отходов, люди, которые занимаются их погрузкой и разгрузкой, они их либо неправильно крепят, либо при погрузке неправильно удаляют. Контейнера ломаются, с начала года мы уже поменяли порядка 20 сломанных контейнеров. Хочу отметить, что они сами все меняют без проблем, но факт такого отношения немного поражает. Вторая проблема, которую мы до сих пор не можем решить, - это то, что мы в помощь муниципалитету и жителям сами устанавливаем крытые контейнерные площадки, а «Мехуборка» почему-то в эти площадки не умеет ставить контейнера для крупногабаритных отходов. Она ставит их рядом с площадкой, которая сделана как положено крытой, для того, чтобы можно было поставить контейнер с закрытой сеточкой со всех сторон, чтобы мусор не разлетался. Сетки вывозит АСПО на сортировку, единственное, что я до сих пор не понимаю, почему, когда мусором занималось АСПО, сортированный мусор стоил в два раза дешевле, я имею в виду его вывоз, а у нас до сих пор сортированный мусор идет по той же цене, что и несортированный. Если мы заявляем о реформе, то надо соответственно и улучшать положение, а пришли реформаторы и сделали хуже положение, чем было. Это недопустимо, эти вопросом нужно озадачиваться. Я не понимаю, почему уже второй год пошел работы и до сих пор этим серьезно никто не озаботился.

Следует отметить, что прежний транспортировщик, компания АСПО после того, как контракт на транспортировку и сбор ТКО в Пскове выиграла компания «Экоконтинент», начало убирать свои контейнеры и сетки с ранее обслуживаемых территорий. В общей сложности на территории Пскова и Псковского района у АСПО было установлено около 220 сеток, из них 180 - в областном центре. Свою позицию нашей программе пояснил руководитель АСПО Андрей Лукьянов.

С 1 января 2020 года за предприятием АСПО осталась территория по Завеличью - это территория 2 микрорайона и бывший микрорайон «Военный городок», ограниченный улицами Маргелова, Народной и Рижским проспектом четной стороной. Плюс АСПО убирает центр Пскова - это Октябрьский проспект и весь старый центр, также территорию Лепешей, Псковкирпич, Любятово и Кресты. Это та терриория, которая осталась за нашим предприятием, на уборку которой у нас заключен договор до конца 2020 года. Сетки с территорий, которые мы не обслуживаем, мы начали потихонечку забирать, расширять зону покрытия сетками на своей территории. В первую очередь мы их забрали из труднодоступных мест, и где все время переполняются сетки. Плюс сетки забрали из Псковского района, потому что это не сфера нашей ответственности.

Новый транспортировщик, должен был установить свое аналогичное оборудование. Так почему пропали контейнеры, и когда они появятся на прежних местах? - ответ на этот вопрос в комментарии начальника диспетчерской службы компании «Мехуборка Псков» Дмитрия Павлова.

Они забраны с целью их доработки, до конца текущей недели они все будут выставлены на прежние места. Они были конструктивно немного неправильно сделаны, при загрузке в машины выламывалась конструкция. Два-три раза загружается этот контейнер, а на четвертый раз ломается и забрать его невозможно. Поэтому сетки могли перенакапливаться, сейчас их сняли на доработку и усиление.

К середине февраля в «Мехуборке Псков» обещают вернуть контейнеры-сетки на место. На данный момент с фирменными мехуборковскими контейнера есть еще одна проблема: в них возможно выбрасывать только пластиковые бутылки, такова конструкция. Со временем, комментируют в компании, планируют доработать этот изъян, конкретных сроков не называют. Пока определенная часть сеток в ремонте, прибавку в объемах не сортированного мусора заметили на мусоросортировочном комплексе. Руководитель предприятия «СпецТрансКом» Андрей Папчук комментирует ситуацию:

Откровенно сказать, количество раздельно собранного мусора, естественно, уменьшилось, потому что количество сеток у АСПО, проставленных по городу, объективно уменьшилось. Мы ведем учет в тоннах, конечно же, количество несортированного мусора в тоннах значительно превышало ту часть, которую АСПО привозило условно отсортированного мусора, которую люди складывали в сетки, потому что там легкая фракция, и сопоставить нельзя, по объему нужно смотреть. А объем, конечно, уменьшился, потому что если АСПО, к примеру, обслуживало 150 сеток, то сейчас я не знаю, сколько у их осталось. Может быть 50, а может быть и меньше, то есть в разы. Объем поступившего отсортированного мусора в разы меньше, я прошу не путать метры кубические и тонны. По закону региональный оператор реализует на территории субъекта региональную программу. У нас региональной программы нет. Есть несколько строчек имеющих отношение к реальной жизни. А что делает региональный оператор? Реализует свои идеи, для меня они непонятны. То, что систему раздельного сбора разрушают - это очевидно.

Переживать о том, что мусор из Пскова, с тех площадок, где временно отсутствуют контейнеры-сетки, не сортируется - не стоит, прокомментировал ситуацию руководитель регионального оператора по ТКО компании «Экопром» Сергей Пайст. На мусоросортировочном заводе все делается по правилам. А в ближайшее время, заверил Сергей Пайст, в Псков должна прийти новая партия сетчатых контейнеров, тогда ситуация нормализуется.

Если переживать по поводу РСО, или вообще вторичного сырья, которое собиралось отдельно в сетчатые контейнеры, то все отходы, даже несортированные, которые попадают в баки, проходят сортировку на сортировочном комплексе в деревне Котово. Все бутылки- пластиковые, металлические, стеклянные, которые попадают в контейнера, так или иначе отсортируются на объекте обработки. Они собираются отдельно и отправляются на переработку вторички. Если говорить про дальнейшее развитие дополнительных сетчатых контейнеров, то мы ожидаем поставку новых, немного других контейнеров, чтобы у транспортников не возникало проблем с их поломками, это будут контейнеры на колесиках, с отдельными отверстиями. Если все пойдет хорошо, к концу следующей недели мы должны их получить. Они будут расставляться дополнительно в тех местах, где ранее их не было, или по каким-то причинам контейнер был демонтирован, он вернется на свое место.

С контейнерами вопросов пока нет, а вот график вывоза мусора критики не выдерживает. Таково положение дел в микрорайоне Овсище в Пскове. За год действия мусорной реформы временные интервалы вывоза мусора упорядочить так и не удалось, рассказывает нашей программе депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков.

Если начать с января 2019 года, где-то полгода качество вывоза, не ритмичность фирма соблюдала, «Мехуборка» в частности. Где-то с июля месяца прошлого года начал ломаться график вывоза мусора, причем в одностороннем порядке, не уведомляя управляющие компании. К новому году ситуация более-менее выправилась. С января этого года, по сути, присутствует такая же непредсказуемость как и во второй половине 2019 года, ничего качественного не поменялось. Что касается контейнеров для сбора пластика, в одной из наших управляющих компаний были проблемы. Пять недель не могли вывезти. То машины не было, то еще чего-то. Качественного скачка не замечаем.

Следует вспомнить, что в ходе визита полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана стрелы критики, как отмечают осведомленные источники, от полпреда летели в адрес в том числе вице-губернатора по ЖКХ Василия Осипова. Места под экотехнопарки в регионе так и не определены. Если спустя год после старта реформы не где-то в глубинке, а в областной столице проблемы с элементарным графиком вывоза ТКО и контейнерами, что уже говорить о чем-то другом. Несмотря на жизнеутверждающие доклады чиновников и ответственных лиц люди не видят позитивных изменений от экологической реформы.