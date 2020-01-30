ЖКХ

В Госдуме инициировали введение скидок на услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на жилищно-коммунальные услуги для граждан, которые откажутся от получения бумажных квитанций и будут совершать оплату онлайн. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на RT.

По словам Чернышева, услуги ЖКХ являются ощутимой статьей расходов для большей части населения, поэтому необходимо ввести механизм, позволяющий сократить расходы граждан. Его предложение заключается в том, чтобы предоставить людям право на отказ от получения квитанций в бумажном формате.

На данный момент россияне могут получать бумажные и электронные уведомления, однако возможности отказаться от получения стандартной квитанции у них нет.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — заявил парламентарий.

Размер скидки, по словам Борисова, будет обсуждаться, если предложение решат реализовать.