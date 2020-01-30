ЖКХ

«Экопром» установил дополнительные контейнеры в частном секторе Пскова

«Экопром» установил дополнительные контейнеры в частном секторе Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В рамках проведенной работы «Экопром» и Управление городского хозяйства обозначили на карте места, где не хватает ёмкостей для ТКО. Представители УГХ в ходе рабочего выезда определили территории, где по нормам СанПиНа могли быть установлены контейнеры. Всего были исследованы более 30 точек в микрорайонах Кресты, Псковкирпич, Лепеши, Учхоз, на улице Советской Армии.

На данный момент в соответствии с требованиями законодательства стало возможным установить 9 контейнеров. Контейнеры объёмом 1,5 кубометра установлены по следующим адресам: вблизи дома № 1 по улице Поклонная Горка, рядом с домом № 12 по улице Моховой - вывоз по вторникам, у дома № 12 по улице Малолопатинской, около дома № 79Б по улице Советской Армии, вблизи дома № 10/1 по улице Софьи Ковалевской - вывоз по средам.

Кроме того, решается вопрос об установке контейнеров на улицах Декабристов и Лунинской. Еще в двух местах установят контейнеры объемом 1,1 кубометра - в деревнях Митрохово и Силово-Медведово. Вывозить ТКО будут еженедельно по понедельникам.

Дополнительные места для установки контейнеров будут определены в точечном режиме, в том числе с участием населения.