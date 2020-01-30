ЖКХ

Минприроды анонсировало появление федеральной схемы обращения с отходами в марте

Федеральная территориальная схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), где будут отражены все источники мусора, места его накопления, переработки, сжигания и мусорные полигоны, должна появиться в марте, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ, пишет «Парламентская газета».

«Мы ждём создания, в марте месяце она должна у нас появиться, единой федеральной территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что в настоящее время Минприроды разрабатывает новый стандарт мусорных полигонов.

Министр отметил, что схема позволит создать «оптимальное количество перерабатывающих мощностей, чтобы не создавать лишних».

Создание федеральной схемы обращения с коммунальным мусором - один из целевых показателей национального проекта «Экология».