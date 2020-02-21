Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 20 февраля. Одна из самых тяжелых проблем регионального ЖКХ - долги муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов. Сотни миллионов рублей теплосети и водоканалы должны газовикам и энергетикам. Те, в свою очередь, ссылаясь на такое положение дел, не торопятся с выполнением программы газификации. Есть проблемы и с освещением населенных пунктов. Власти неоднократно обсуждали варианты выхода из сложившейся ситуации, как остановить накапливание долгов муниципальными ресурсными предприятиями. Звучали предложения по концессии и акционированию, но это тоже крайне непростой вопрос: коммерциализация, в том числе, связана со значительным удорожанием услуг для населения. Но и оставлять ситуацию дальше без изменения - путь в никуда.
Накануне в администрации области прошло совещание под руководством вице-губернатора, курирующего ЖКХ, Василия Осипова с представителями управляющих организаций и контролирующих органов. В том числе обсуждались вопросы изменения нормативов потребления горячей и холодной воды в городе Пскове. Как отметил Василий Осипов, в ближайшее время информация по этой теме от управляющих компаний будет собрана и проанализирована, после чего будет принято решение о корректировке нормативов потребления». Мы будем платить за коммунальные услуги больше? Чем это мотивировано? И как наложится на ежегодный рост тарифов с 1 июля? Обсудим в деталях в «Дневном дозоре».
Пересмотр тарифов на воду произошел в 2017 году. Если говорить простым языком, они были установлены ниже экономически обоснованных и реальных объемов потребления ресурсов. За три истекших года, как сообщал ранее руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев, только у ПТС накопилось 200 миллионов долгов.
Псковский «Горводоканал» тоже имеет недоимки по уплате поставляемого ресурса. Они не настолько масштабные, как у ПТС, но тоже не малые - 11,5 миллионов. Начальник службы по работе с абонентами Ксения Ковалевская отмечает, что снижение норматива полностью «убило» стимул для потребителей в установке приборов учета, регламентированный постановлением правительства. Отметим, в последнее время в СМИ и соцсетях стали появляется сообщения, что ранее установившие счетчики люди стали от них избавляться, поскольку оплата по тарифу выгоднее, чем реально потребленный ресурс. Комментарий представителя «Горводоканала» Ксении Ковалевской:
Готовит свои предложения для администрации области по вопросу реально потребляемых населением ресурсов и нынешних тарифов начисления платы за горячую и холодную воду директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Микрорайон Владимирской-Никольской, который обслуживается управляющей организацией Тарасова - это новостройки, где установлены как внутриквартирные, так и общедомовые счетчики. Но с нынешними нормативами население призадумалось - нужны ли, вернее - выгодны ли, им приборы учета. Ситуация нонсенс: законодательные акты обязывают потребителей ставить счетчики, а реальная тарифная политика противоречит этому, рассуждает Андрей Тарасов. Он надеется, что июльское повышение тарифов на коммунальные услуги не ударит по карманам граждан.
Директор управляющей организации «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков на совещании у вице-губернатора Василия Осипова озвучил, что в какой-то степени управляющие компании отношения к нормативу платы за воду отношения не имеют. Но пересмотр его наслоится на июльское повышение тарифов в целом и будет ощутим для псковичей, предполагает Дмитрий Гусаков.
Нынешний финансовый кризис многих ресурсоснабжающих предприятий, вызванный пересмотром в 2017 году нормативов начисления платы за воду, имеет вполне себе политические корни. Такое мнение можно услышать от эксперта в сфере ЖКХ, члена Общественной палаты региона и теперь уже руководителя управляющей компании Алексея Кириллова. Он тоже не тешит себя надеждой на то, что в этот раз конечных потребителей услуг, не сделают крайними.
Видимо, действительно на сегодняшний день сложилась такая экономическая ситуация, что субсидировать больше нечем (особенно в нашем дотационном регионе), либо нерационально - это если говорить об уровне федерации, которая сейчас направляет все ресурсы на нацпроекты и реализацию послания президента. Поэтому региональные власти решили перебросить мяч на сторону населения. Однако, не будем опережать события. Если отталкиваться от логики, которую озвучил в своем комментарии Алексей Кириллов, про электоральные циклы, то может так быть, что после анализа предложений и пересчетов нормативов, внедрять его в полном объеме не решатся: впереди ведь очередные большие выборы - в областное Собрание и Госдуму. Как будут люди голосовать, получив не маленькие счета за ЖКХ? С другой стороны, экономика - наука точная, и если развивать ситуацию накопления долгов, то это неизбежное банкротство. Такое вот уравнение, чаще всего решаемое за счет граждан.