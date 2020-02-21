ЖКХ

Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 20 февраля. Одна из самых тяжелых проблем регионального ЖКХ - долги муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов. Сотни миллионов рублей теплосети и водоканалы должны газовикам и энергетикам. Те, в свою очередь, ссылаясь на такое положение дел, не торопятся с выполнением программы газификации. Есть проблемы и с освещением населенных пунктов. Власти неоднократно обсуждали варианты выхода из сложившейся ситуации, как остановить накапливание долгов муниципальными ресурсными предприятиями. Звучали предложения по концессии и акционированию, но это тоже крайне непростой вопрос: коммерциализация, в том числе, связана со значительным удорожанием услуг для населения. Но и оставлять ситуацию дальше без изменения - путь в никуда.

Накануне в администрации области прошло совещание под руководством вице-губернатора, курирующего ЖКХ, Василия Осипова с представителями управляющих организаций и контролирующих органов. В том числе обсуждались вопросы изменения нормативов потребления горячей и холодной воды в городе Пскове. Как отметил Василий Осипов, в ближайшее время информация по этой теме от управляющих компаний будет собрана и проанализирована, после чего будет принято решение о корректировке нормативов потребления». Мы будем платить за коммунальные услуги больше? Чем это мотивировано? И как наложится на ежегодный рост тарифов с 1 июля? Обсудим в деталях в «Дневном дозоре».

Пересмотр тарифов на воду произошел в 2017 году. Если говорить простым языком, они были установлены ниже экономически обоснованных и реальных объемов потребления ресурсов. За три истекших года, как сообщал ранее руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев, только у ПТС накопилось 200 миллионов долгов.

Одна из причин - это очень низкие нормативы по горячему водоснабжению. Эти данные идут от комитета по строительству и ЖКХ, и они не полностью соответствуют потреблению и населением, и управляющими организациями тепла и горячей воды. Этот норматив стимулировал установку индивидуальных приборов учета, особенно по горячей воде. Сегодня нормативы, которые применяются для населения, убыточны как для предприятия, так и для управляющих компаний, потому что они вполовину уменьшились. Раньше норматив соответствовал действительному потреблению горячей воды населением.

Псковский «Горводоканал» тоже имеет недоимки по уплате поставляемого ресурса. Они не настолько масштабные, как у ПТС, но тоже не малые - 11,5 миллионов. Начальник службы по работе с абонентами Ксения Ковалевская отмечает, что снижение норматива полностью «убило» стимул для потребителей в установке приборов учета, регламентированный постановлением правительства. Отметим, в последнее время в СМИ и соцсетях стали появляется сообщения, что ранее установившие счетчики люди стали от них избавляться, поскольку оплата по тарифу выгоднее, чем реально потребленный ресурс. Комментарий представителя «Горводоканала» Ксении Ковалевской:

Мы неоднократно обращали внимание на эту проблему, потому что с принятием нормативов в 2016 году по жилым помещениям по некоторым категориям домов норматив был снижен почти в два раза. Естественно, это идет в разрез с 261-м федеральным законом об энергосбережении и энергоэффективности, согласно которому утвержденный норматив должен стимулировать население к установке приборов учета, а получилась обратная ситуация, и ее заложниками оказались как управляющие компании, так и ресурсоснабжающие организации. А в отношении нормативов на общедомовые нужды (так называемые СОИ), которые были приняты 2017 году, могу сказать, что, по нашим расчетам, норматив не соответствует реальному потреблению по домам и занижен почти в 10 раз. Вот, в общем-то, все, что я могу сказать от нашего предприятия. Естественно, должен быть пересмотрен норматив как в отношении жилых помещений, так и, возможно, на содержание общего имущества.

Готовит свои предложения для администрации области по вопросу реально потребляемых населением ресурсов и нынешних тарифов начисления платы за горячую и холодную воду директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Микрорайон Владимирской-Никольской, который обслуживается управляющей организацией Тарасова - это новостройки, где установлены как внутриквартирные, так и общедомовые счетчики. Но с нынешними нормативами население призадумалось - нужны ли, вернее - выгодны ли, им приборы учета. Ситуация нонсенс: законодательные акты обязывают потребителей ставить счетчики, а реальная тарифная политика противоречит этому, рассуждает Андрей Тарасов. Он надеется, что июльское повышение тарифов на коммунальные услуги не ударит по карманам граждан.

Нормативы на воду, прежде всего, горячую, были необоснованно уменьшены, и это создало ситуацию, когда люди начали отказываться от счетчиков и говорить, что им выгоднее платить по нормативу, хотя у нас все законодательные акты говорят о необходимости ведения учета по счетчикам. А нормативы должны устанавливаться таким образом, чтоб была экономическая мотивация людей отказываться от норматива, устанавливать счетчики и вести точный учет потребленных ресурсов. В этом плане нормативы должны соответствовать требованиям закона, мотивировать людей пользоваться счетчиками и чтоб не было неконтролируемого потребления ресурсов. Тариф вырастет в пределах той суммы, которая определяется. Как я понимаю, не на все жилищно-коммунальные услуги произойдет повышение. Скорее всего, это только электроэнергия, горячая и холодная вода. Например, жилищные услуги управляющих компаний пока никуда не растут. А что касается оплаты для населения, как я уже говорил сама по себе оплата по счетчикам как раз справедливая - сколько потребил, столько и заплатил. Если ты экономно относишься к ресурсу, ты можешь свои платежи уменьшать, не расходуя воду бесконтрольно.

Директор управляющей организации «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков на совещании у вице-губернатора Василия Осипова озвучил, что в какой-то степени управляющие компании отношения к нормативу платы за воду отношения не имеют. Но пересмотр его наслоится на июльское повышение тарифов в целом и будет ощутим для псковичей, предполагает Дмитрий Гусаков.

Это деньги, которые получают наши ресурсоснабжающие организации за поставленный ресурсы потребителю. Нас в большей степени волнует, чтобы мы как управляющая компания эти деньги, которые сначала начисляют нам ресурсники, могли потом распределить между потребителями. Сегодня ситуация обстоит таким образом: из-за того, что в нормативах есть перекос, ресурсники начисляют нам сто рублей, а мы можем потребителям выставить всего 80. И откуда взять еще 20 рублей, никто нам ответить не может. И, по большому счету, эта разница в нормативе, если он вырастет, не будет для управляющей компании каким-то положительным или отрицательным моментом. Положительный момент с нашей стороны - что эта разница недоначисленных денег пропадет. В этом плане да. управляющим компаниям немного будет проще. Любое подорожание, чего бы оно ни касалось - налогов, пенсионной реформы - деньги всегда берутся с конечного потребителя, и все прекрасно понимают, что платить будем мы с вами как люди, которые проживают в многоквартирных домах. В этом плане нагрузка, конечно, вырастет.

Нынешний финансовый кризис многих ресурсоснабжающих предприятий, вызванный пересмотром в 2017 году нормативов начисления платы за воду, имеет вполне себе политические корни. Такое мнение можно услышать от эксперта в сфере ЖКХ, члена Общественной палаты региона и теперь уже руководителя управляющей компании Алексея Кириллова. Он тоже не тешит себя надеждой на то, что в этот раз конечных потребителей услуг, не сделают крайними.

Заигрывание власти с нашим населением, с электоральными циклами. Мы ведь понимаем, что тарифы ЖКХ — крайне социальный вопрос, их поднятие всегда вызывает недовольство. А следовательно это хорошая спекуляция правительства. Можно сказать: «мы ограничиваем рост», и неважно, сколько на самом деле стоят коммунальные ресурсы — они должны быть ограничены. А ограничены они должны быть нашим федеральным правительством. Но никто же не мешает в эти игры играть на региональном и муниципальном уровне, верно? Вот поэтому у нас тарифы коммунальные никогда населению не предоставляются по экономически необоснованной величине. Вот откуда растут ноги. Это нормальная ситуация, хорошая или плохая, но это политика. А дальше включается экономика. Когда-то приходит момент, когда надо признать, что правительство платить населению за поставку коммунальных ресурсов в виде субсидий больше не может. Нет денег на субсидии предприятиям, и вот начинают вылезать все эти моменты. Все-равно кто-то будет платить. Либо ресурсник, либо управляйка, либо правительство, либо население. И вот эта карусель и крутится.

Видимо, действительно на сегодняшний день сложилась такая экономическая ситуация, что субсидировать больше нечем (особенно в нашем дотационном регионе), либо нерационально - это если говорить об уровне федерации, которая сейчас направляет все ресурсы на нацпроекты и реализацию послания президента. Поэтому региональные власти решили перебросить мяч на сторону населения. Однако, не будем опережать события. Если отталкиваться от логики, которую озвучил в своем комментарии Алексей Кириллов, про электоральные циклы, то может так быть, что после анализа предложений и пересчетов нормативов, внедрять его в полном объеме не решатся: впереди ведь очередные большие выборы - в областное Собрание и Госдуму. Как будут люди голосовать, получив не маленькие счета за ЖКХ? С другой стороны, экономика - наука точная, и если развивать ситуацию накопления долгов, то это неизбежное банкротство. Такое вот уравнение, чаще всего решаемое за счет граждан.