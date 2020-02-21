ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с вице-губернатором Василием Осиповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реформы ТКО в псковском регионе, о путях выхода ГППО «Псковпассажиравторанс» из кризиса, о положении дел в строительной отрасли. Также гость студии расскажет, как налажен диалог властей региона с подрядчиками, работающими на крупных дорожных объектах.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.