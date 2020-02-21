ЖКХ

Вопросов по отсутствию контейнеров становится все меньше - представитель «Экопрома»

Отсутствие контейнеров для утилизации мусора все реже становится предметом обращения со стороны жителей в Центр обслуживания клиентов (Псков) регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром», сообщила заместитель руководителя Центра Ирина Ефимова.

В случае обращения граждан с такими вопросами, «Экопром» проводит совместную работу с органами местного самоуправления: определяются места накопления мусора, а затем устанавливаются контейнеры.

«Вопросов по поводу контейнеров становится всё меньше, услугой охвачена большая часть Псковской области», - сообщила Ирина Ефимова.

Отметим, что в 2019 году региональный оператор закупил 8206 контейнеров для сбора мусора. Кроме того, в сельской местности в прошлом году «Экопром» обеспечил своих клиентов почти 300 тысячами спецпакетов для мусора.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 14:00. Телефон: 8 (8112)20-19-21.

Время работы Центра обслуживания клиентов в Великих Луках: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон 8(81153) 69428