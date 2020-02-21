ЖКХ

Регоператор выдал Псковскому району 100 спецпакетов для сбора ТКО у памятника «Купол»

ООО «Экопром» окажет содействие в проведении уборки вблизи памятника «Купол» в деревне Черёха в рамках подготовки к 20-летию подвига 6-й роты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, региональный оператор выдал Псковскому району 100 специальных пакетов для сбора ТКО. Также будет предоставлена спецтехника для вывоза отходов.

Кроме того, «Экопром» направит 1000 спецпакетов для ТКО в Искровскую волость Дновского района. Они предназначены для жителей населенных пунктов, где организован мешковой сбор мусора. Распространением пакетов займётся администрация волости. Их можно будет получить бесплатно после 28 февраля по адресу: деревня Искра, улица Зиновьева, дом 3.