Председатель Госдумы РФ выступает за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступает за то, чтобы запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ, законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ будет рассмотрен на Совете Госдумы 2 марта.
Источник: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Вячеслав Володин совместно с депутатами Госдумы внесли поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.
«Запретить взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства - справедливое решение по отношению к людям, поскольку коммунальные платежи - неотъемлемая часть ежемесячных расходов каждого человека. Для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется - через почтовое или банковское отделение, или онлайн», - сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя внесенную инициативу.
«С просьбой отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ к депутатам неоднократно обращались наши избиратели. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал это решение», - добавил председатель Госдумы.
«Законопроект направлен в профильный комитет по жилищной политике. Мы рассмотрим его на ближайшем после региональной недели заседании Совета Госдумы 2 марта», - сказал Вячеслав Володин.