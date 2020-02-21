ЖКХ

238 домов планируется отремонтировать в Псковской области в соответствии с краткосрочным планом на 2020 год

238 домов планируется отремонтировать в Псковской области в соответствии с краткосрочным планом на 2020 год. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«Мы ставим задачу, чтобы краткосрочный план на 2020 год выполнить на 100 процентов - мы должны будем отремонтировать по разным видам работ 238 домов. Сумма на этот год достаточно значимая - 493 млн рублей», - пояснил гость студии. В предыдущем году была поставлена задача максимально ускориться с проектированием и проведением конкурсных процедур по определению подрядчиков. «Но мы захватили по проектированию январь и февраль, уже заканчиваем. Часть конкурсов по строительно-монтажным работам уже объявили, часть объявим в ближайшее время, - добавил вице-губернатор. - В прошлом году это было в июне, поэтому можно сказать, что мы уже серьезно сдвинулись».

Кроме того, при разработке краткосрочных планов по капремонтам на 2021-2023 годы, власти региона планируют начать разыгрывать конкурсные процедуры уже в текущем году.

Говоря о решении проблемы нехватки подрядчиков, Василий Осипов сообщил, что она будет решаться за счет привлечения подрядных организаций из близлежащих мегаполисов. «К нам пришли крупные проектировщики из Москвы и несколько подрядчиков из Петербурга, - рассказал замгубернатора. - Как они будут здесь работать, в каких объемах, пока не знаем. Но потенциально они сюда пришли, квалифицированно отобрались и попали в пул тех, кто может участвовать в конкурсе. Подождем. Пока стопроцентная задача выполнения плана не снимается, и мы предпримем для этого все усилия».

Также власти региона и Фонд капремонта не снимают с себя задач выполнить капремонты, не выполненные, начиная с 2016 года.