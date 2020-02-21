ЖКХ

Пищевые предприятия просят власти Пскова изменить нормативы состава сточных вод, установленные в 2003 году

Информацию по вопросу установления нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Пскова, заслушали члены комитета по ЖКХ и благоустройству в ходе заседания, которое состоялось 25 февраля под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в мероприятии также приняли участие глава города Елена Полонская и заместитель главы администрации города Елена Жгут.

В адрес гордумы поступило коллективное обращение руководителей крупнейших предприятий пищевой промышленности Пскова об изменении нормативов, установленных в 2003 году. В нем они указали на необходимость пересмотреть установленные нормативы и привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Члены комитета приняли данную информацию к сведению и рекомендовали глава Пскова включить этот вопрос в повестку очередной сессии, которая состоится 27 февраля. Один из пунктов проекта Решения Думы - указать главе администрации муниципалитета и руководителю МП г. Пскова «Горводоканал» на необходимость проведения совместной работы по разработке проекта соответствующего правового акта.