ЖКХ

Псковскому «Горводоканалу» одобрили крупную сделку по получению гранта в 40 тыс евро

Псковская городская Дума на сессии 28 февраля одобрила муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» крупную сделку по предоставлению гранта Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. Средства гранта будут направлены на реализацию проекта «Улучшение качества совместных территорий за счет снижения на них нагрузки от эксплуатации коммунальных канализационных систем городов и сельских поселений на территории Программы (Псков и южная Эстония)».

Бюджет «Горводоканала» - 450 тысяч евро, из которых 405 тыс евро — грант программы и 45 тысяч евро — собственное финансиование.

Реализация проекта направлена на улучшение экологической ситуации в экосистеме Чудского озера и обеспечение санитарного благополучия на территории Пскова и районов южной Эстонии.

В проекте участвуют два партнера: псковский «Горводоканал» и водоканал южных районов Эстонии. Срок реализации проекта – ноябрь 2021 года.

На российской стороне проектом предусмотрено создание системы диспетчерского мониторинга работы канализационной системы Пскова и приобретение комбинированной каналопромывочной машины для обслуживания системы канализации города.