ЖКХ

«Сломать» ситуацию с уборкой Пскова призвал Александр Баев

«Сломать» ситуацию с уборкой Пскова призвал администрацию города депутат городской Думы Александр Баев. Свое мнение на этот счет он высказал на сессии гордумы 27 февраля в рамках рассмотрения вопроса о даче согласия администрации города на закрепление на праве оперативного управления за МКУ «Специализированная служба» сооружения канализации.

По мнению парламентария, город убирается плохо: вдоль обочин лежит грязь, ливневая канализация «забита», из-за чего вода плохо уходит с проезжей части и с тротуаров.В связи с этим он еще раз напомнил об идее, которую ранее озвучивал глава городской администрации Александр Братчиков — создать свое МП, которое будет отвечать за уборку городских территорий и с которых можно будет «нормально спрашивать».

Между тем, присутствующий на сессии замглавы городской администрации Александр Коновалов не согласился с тем, что город убирается некачественно. «Несмотря на то, что зима не снежная, подрядчики объем грязи и прошлгодней листвы за февраль вывезли колоссальный. И это нельзя не признать. Есть проблемные територии. Посмотрим, какие меры к подрядчикам можно принять», - заметил он.

Александру Баеву он напомнил, что у депутатов есть возможность позвать на заседание представителей УГХ и Контрольного управления администрации города и спросить, какие меры воздействия они реализуют по отношению к подрядчикам, чтоб улучшить качество уборки.