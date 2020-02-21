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ЖКХ

Алгоритм решения правовых проблем в ЖКХ для НКО презентован в Пскове

28.02.2020 07:15|ПсковКомментариев: 0

Алгоритм решения правовых проблем в ЖКХ для некоммерческих организаций Псковской области презентовало региональное отделение «Ассоциации юристов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

Материал был подготовлен в рамках проекта «ЖКХ - право знать» и стал результатом проведенных ранее семинаров-тренингов, запросов, поступивших в ходе этих мероприятий, анализом обращений граждан. Для подготовки материала была сформирована рабочая группа, куда вошли юристы, адвокаты, специалисты из различных сфер ЖКХ, председатели советов многоквартирных жилых домов.

В ходе презентации руководитель проекта Неля Лебедева отметила: «Разработанный нами материал, несомненно, будет полезен как для собственников и нанимателей, так и для общественных организаций, работающих с социально-незащищенными гражданами. Алгоритм прост в использовании включает ответы на самые актуальные вопросы, содержит рекомендации и практические советы. Мы старались сделать его таким, чтобы не только юристы, но сами граждане могли с его помощью отстоять свои права, добиться качественного предоставления услуг».

Алгоритм будет доступен в электронном виде, также будет издана печатная версия для распространения в НКО, работающих с пожилыми гражданами. Часть тиража, по традиции, будет передана в районные библиотеки.

Напомним, проект «ЖКХ – право знать» реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги: #ЖКХ #нко #Ассоциация юристов
Источник: Псковская Лента Новостей
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