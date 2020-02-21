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Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле

28.02.2020 14:35|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге прошло рабочее совещание заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова и генерального директора АО «Газпром теплоэнерго» Артура Триноги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере теплоэнергетики, перспективы заключения новых концессионных соглашений.

В частности, был рассмотрен вопрос ввода в эксплуатацию трех блочно-модульных котельных в Невеле. Реализация проекта позволит заменить изношенные угольные котельные и обеспечить тепловой энергией многоквартирные дома и ряд социальных объектов города, в том числе, Невельскую межрайонную больницу, Невельскую специальную общеобразовательную школу открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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