ЖКХ

Великолучане жалуются на горы песка у подъездов своих домов. ФОТО

У нескольких многоквартирных домов в Великих Луках возле подъездов выросли песчаные груды. Об этом с возмущением сообщил местный житель на сайте губернатор.рф.





«У управляющих компаний и УЖКХ напекло голову? Кто дал им право складировать строительные материалы открытым способом на жилых территориях? Закупить или сделать ящики для хранения не судьба?», - написал он и попросил разобраться с проблемой.





Автор сообщения обратил внимание, что песок находится в открытом доступе, разносится ветром по двору и служит «кошачьим лотком» для дворовых животных. «В этой песочнице могут беспрепятственно играть дети», - добавил он.