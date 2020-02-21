ЖКХ

Михаил Ведерников обсудил с вице-премьером реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи принял участие во всероссийском совещании, которое в пятницу 28 февраля, провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Основной темой стала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках заседания участники обсудили проблематику регионов, обозначили моменты, которые тормозят проектирование и строительство объектов.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что правительство РФ намерено оптимизировать процесс реализации нацпроекта, в частности, максимально снять административные барьеры, сократить количество отчетов, а также предоставить возможность оперативно перенаправлять средства экономии на реализацию дополнительных проектов. Для поддержания спроса на приобретение жилья правительство РФ прорабатывает с банками вопросы снижения ипотечных ставок.

В Псковской области в прошлом году был перевыполнен целевой показатель по вводу в эксплуатацию жилых площадей - около 260 тыс. кв. метров. В их число вошли 18 многоквартирных домов, а также объекты индивидуального жилищного строительства. В строительство вовлечено более 170 га земель.

Администрация Псковской области ведет работу по поддержке высоких темпов возведения жилья. В адрес правительства РФ направлены две заявки на обеспечение инженерной инфраструктуры двух активно развивающихся районов в составе Псковской городской агломерации. Плановые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» в рамках жилищного строительства для региона на этот год - 250 тыс. кв. метров.

В настоящее время для переселения граждан из аварийного жилья в двух районах Псковской области возводится два многоквартирных дома общей площадью более 4 тыс. кв. метров, на строительство которых выделено порядка 140 млн рублей. Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных и дворовых территорий будет направлено около 170 млн рублей.

Напомним, ранее в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили реализацию национальных проектов на территории региона, модернизацию объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а также продолжение реконструкции стадиона «Машиностроитель». Ряд инициатив губернатора Псковской области вице-премьер поддержал, в ближайшее время они будут рассмотрены правительством РФ.