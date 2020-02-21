Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Группа BrainStorm в Пскове
Мужской концерт для женщин
Дело Гавунаса
Яркий детский праздник в Kids Mall
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё ЖКХ 21.02.2020 16:223 Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан 28.02.2020 21:060 Михаил Ведерников обсудил с вице-премьером реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» 28.02.2020 20:240 Великолучане жалуются на горы песка у подъездов своих домов. ФОТО 28.02.2020 14:350 Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле 28.02.2020 07:150 Алгоритм решения правовых проблем в ЖКХ для НКО презентован в Пскове 27.02.2020 15:237 «Сломать» ситуацию с уборкой Пскова призвал Александр Баев
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 27.02.2020 12:4911 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост 25.02.2020 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 25.02.2020 16:467 Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Михаил Ведерников обсудил с вице-премьером реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»

28.02.2020 21:06|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи принял участие во всероссийском совещании, которое в пятницу 28 февраля, провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Основной темой стала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках заседания участники обсудили проблематику регионов, обозначили моменты, которые тормозят проектирование и строительство объектов.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что правительство РФ намерено оптимизировать процесс реализации нацпроекта, в частности, максимально снять административные барьеры, сократить количество отчетов, а также предоставить возможность оперативно перенаправлять средства экономии на реализацию дополнительных проектов. Для поддержания спроса на приобретение жилья правительство РФ прорабатывает с банками вопросы снижения ипотечных ставок.

В Псковской области в прошлом году был перевыполнен целевой показатель по вводу в эксплуатацию жилых площадей - около 260 тыс. кв. метров. В их число вошли 18 многоквартирных домов, а также объекты индивидуального жилищного строительства. В строительство вовлечено более 170 га земель.

Администрация Псковской области ведет работу по поддержке высоких темпов возведения жилья. В адрес правительства РФ направлены две заявки на обеспечение инженерной инфраструктуры двух активно развивающихся районов в составе Псковской городской агломерации. Плановые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» в рамках жилищного строительства для региона на этот год - 250 тыс. кв. метров.

В настоящее время для переселения граждан из аварийного жилья в двух районах Псковской области возводится два многоквартирных дома общей площадью более 4 тыс. кв. метров, на строительство которых выделено порядка 140 млн рублей. Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных и дворовых территорий будет направлено около 170 млн рублей.

Напомним, ранее в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили реализацию национальных проектов на территории региона, модернизацию объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а также продолжение реконструкции стадиона «Машиностроитель». Ряд инициатив губернатора Псковской области вице-премьер поддержал, в ближайшее время они будут рассмотрены правительством РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1079 человек
28.02.2020, 21:480 Псковским школьникам рассказали о преимуществах поступления в вузы ФСИН России 28.02.2020, 21:240 Из-за упавших в Псковской области деревьев несколько поездов прибыли в Петербург с серьезным опозданием 28.02.2020, 21:060 Михаил Ведерников обсудил с вице-премьером реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» 28.02.2020, 20:450 В сети появилась «Михайловская пушкиниана», посвященная истории и нашим дням мемориальных парков
28.02.2020, 20:240 Великолучане жалуются на горы песка у подъездов своих домов. ФОТО 28.02.2020, 20:041 Делегация Псковской области вместе с родственниками павших бойцов 6-й роты почтила их память в Чечне 28.02.2020, 19:450 Рынок ипотеки вырос в России на фоне минимального уровня ставок 28.02.2020, 19:270 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса КВН среди осужденных
28.02.2020, 19:090 BrainStorm радуется обильному снегопаду в Пскове. ВИДЕО 28.02.2020, 18:550 Пройти выездную диспансеризацию можно будет на парковке у «Империала» 28.02.2020, 18:420 Участники «Ганзейского клуба» примут участие в конкурсе туристических проектов 28.02.2020, 18:333 С поправками к Конституции пока знаком лишь каждый пятый россиянин
28.02.2020, 18:083 Жюри выбрало Цыпу: назван талисман переписи населения 28.02.2020, 17:590 Девять градусов мороза прогнозируют ночью в Псковской области 28.02.2020, 17:550 Автомобилистов просят не препятствовать работе дорожно-коммунальной техники в Пскове 28.02.2020, 17:410 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись региональные юношеские военно-патриотические чтения
28.02.2020, 17:4016 Выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся 8 июня 28.02.2020, 17:320 Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов 28.02.2020, 17:280 В пяти районах Псковской области сменились председатели ТИКов 28.02.2020, 17:280 Александр Козловский обсудил с жителями Великих Лук социальные вопросы
28.02.2020, 17:220 Псковские пограничники задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске 28.02.2020, 17:100 В великолукской школе №1 открылся зал самбо 28.02.2020, 17:030 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану» 28.02.2020, 16:597 Новая сцена в Зеленом театре в Пскове будет сборно-разборной
28.02.2020, 16:520 Великолукский подросток с матерью, обокравшие магазин в деревне Плаксино, причастны еще к одному разбойному нападению 28.02.2020, 16:510 Грантовая поддержка псковских фермеров в этом году составит 45 млн рублей 28.02.2020, 16:412 Сергей Кулаков избран заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области 28.02.2020, 16:380 Григорий Стороненков о переформатировании комитетов в Псковской гордуме: Это изменения, которые давно назрели
28.02.2020, 16:343 «Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра 28.02.2020, 16:291 Юнармейцы почтили память бойцов 6-й роты в Псково-Изборском музее 28.02.2020, 16:143 «Ожившие полотна» художника Никаса Сафронова приехали в Псков. ФОТО 28.02.2020, 16:111 Звезда «Универа» Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок по художественной гимнастике
28.02.2020, 16:070 «Акваполис» приглашает вкусно и весело провести финал масленичной недели 28.02.2020, 15:590 Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали 28.02.2020, 15:540 В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты 28.02.2020, 15:390 Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди»
28.02.2020, 15:360 По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина 28.02.2020, 15:213 Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики 28.02.2020, 15:150 Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области 28.02.2020, 15:040 «Эхо города» с Александром Братчиковым. ВИДЕО
28.02.2020, 15:010 Александр Братчиков похвалил депутата Григория Стороненкова за активность 28.02.2020, 14:510 Криминальный квартет по-псковски: как девушки и их приятели наркотики разносили 28.02.2020, 14:410 Псковичка задержана при попытке похитить продукты из магазина 28.02.2020, 14:4112 Александр Братчиков: Ничего еще не сделано, а люди уже «похоронили» бедненькую «Таблетку»
28.02.2020, 14:350 Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле 28.02.2020, 14:200 В Роскачестве дали советы по защите данных в соцсетях 28.02.2020, 14:180 Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове. ВИДЕО 28.02.2020, 14:090 Троицкий собор и Фонд продовольствия «Русь» провели очередную совместную благотворительную акцию
28.02.2020, 14:051 Территорию у Мирожского монастыря благоустроят до пляжа 28.02.2020, 14:000 Дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова» пройдет в воскресенье в «Империале» 28.02.2020, 13:561 Защита Александра Данилова требует от прокуратуры оказать содействие в проведении ему необходимых медицинских процедур 28.02.2020, 13:550 Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы
28.02.2020, 13:440 Более 3 тысяч исполнительных производств приходится на одного пристава в Псковской области 28.02.2020, 13:4317 Общаться с прессой запрещаю! 28.02.2020, 13:311 Суд присяжных признал двоих жителей Порхова виновными в жестоком убийстве ветерана войны 28.02.2020, 13:110 В Прощеное воскресение раннюю литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Тихон
28.02.2020, 13:110 «Псков-ЭКСПО» могут провести в сквере на Четырех углах 28.02.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 28.02.2020, 12:580 Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой 28.02.2020, 12:542 Усадьбу Беклешева на улице Георгиевской планируют открыть после реконструкции в 2021 году
28.02.2020, 12:470 Объявлен очередной отбор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области 28.02.2020, 12:260 ЕГЭ без валерьянки: псковские родители написали пробный госэкзамен по истории 28.02.2020, 12:130 Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике 28.02.2020, 12:032 Георгий Василевич: Нам было важно показать пространство, в которое можно войти как в музей и одновременно как в пушкинскую страну
28.02.2020, 11:521 Дмитрий Шахов: Около 5% обращений в адрес регионального омбудсмена — жалобы на работу приставов 28.02.2020, 11:430 Выставка линогравюр Валентина Васильева открывается в выставочном зале на Ленина, 1 28.02.2020, 11:410 Переформатировали и переизбрали 28.02.2020, 11:350 Торжественное спецгашение памятной открытки в честь подвига 6-й роты состоялось в Пскове
28.02.2020, 11:173 В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат бесплатный проезд в пригородных поездах 28.02.2020, 11:150 Псковский Росреестр: «гаражная амнистия» затронет интересы жителей Псковской области 28.02.2020, 11:040 «Эхо города»: О ремонте Зеленого театра и благоустройстве общественных территорий Пскова 28.02.2020, 10:550 Псковские педагоги повысят квалификацию в области языковой политики
28.02.2020, 10:441 Лжесотрудники банка ввели в заблуждение двух великолучанок 28.02.2020, 10:430 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля 28.02.2020, 10:360 С первым главой внутренних войск МВД России простились в Петербурге 28.02.2020, 10:310 Житель Порхова не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.