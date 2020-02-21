ЖКХ

Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому

В России будет введена единая система формирования тарифов на электрическую энергию. Это необходимо сделать, чтобы стоимость в соседних регионах не отличалась в разы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает PRIMPRESS.

Как подчеркнула спискер СФ, сейчас в стране наблюдается достаточно серьезный разрыв в «уровне благосостояния субъектов федерации». По словам Матвиенко, стоимость электрической энергии в соседнем регионе может значительно отличаться, и это неправильно.

«В ряде регионов тарифы на несколько раз больше, чем в соседних субъектах РФ. Нужна единая государственная политика в этой сфере. Должны быть равны конкурентные условия для регионов», – сказала Матвиенко, слова которой приводит РИА «Недвижимость».

Сейчас в каждом регионе действуют свои тарифы на оплату электроэнергии. По оценкам ФАС, россияне переплачивают по большинству коммунальных услуг более 100% их себестоимости. К примеру, в двух соседних деревнях тарифы могут отличаться в 54 раза.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют запустить пилотный проект, согласно которому счетчики на электричество будут работать по новой системе. Как пишет «МК», в настоящее время приборы учета и системы передачи информации со счетчиков в квартире очень разнятся по принципу действия. Так, есть старые счетчики, которые передают показания лишь один раз в месяц.