ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за аномально теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — уточнили в Минстрое и добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя.

Ранее депутаты Госдумы России обратились в письме к главе министерства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.

В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. В Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, рассказал ранее заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн. Она подчеркнула, что управляющие компании просто обязаны сделать перерасчет.

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.