ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Пайстом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о реализации «мусорной реформы» в псковском регионе, о взаимоотношениях с подрядными организациями и контролирующими органами. Также гость студии разъяснит, что делать и куда обращаться, если в квитанции на оплату внесены недостоверные данные или услуга не была оказана.

Вопросы Сергею Пайсту можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.