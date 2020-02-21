ЖКХ

Охват жителей Псковской области услугами регоператора ТКО к лету планируется увеличить до 600 тысяч

Охват жителей Псковской области услугами регоператора ТКО к лету 2020 года планируется увеличить до 600 тысяч человек. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

«Сейчас у нас охват порядка 570 тысяч человек. В зимний период, в связи с тем, что зима по сути так и не настала, возник ряд трудностей, поэтому ряд населенных пунктов, особенно малонаселенных, выпали из зоны обслуживания. Но, я надеюсь, что ближе к лету мы зону обслуживания расширим до 600 тысяч человек и закроем этот вопрос», - отметил гость студии.

В целом, по его словам, старт мусорной реформы в регионе был достаточно непростым для регопераора. «Раньше этого не было, не было единого рецепта, как все делать, поэтому процесс построения отношений с отходообразователями, ввода дополнительных маршрутов был непростым. Все новое воспринимается всегда сложно, но в целом отходообразователи восприняли реформу достаточно спокойно, вошли в нее, и сейчас вопросы населения в основном касаются перерасчета, корректности начисления платежей, но в большей степени эти вопросы в системном режиме отрабатываются на уровне центров обслуживания клиентов в Пскове и Великих Луках», - отметил Сергей Пайст.

Важным он считает тот факт, что деятельность регоператора способствовала уменьшению количества стихийных свалок на территории региона. «Когда машина приезжает в населенный пункт, охваченный услугой регоператора, у людей отпадает необходимость выбрасывать мусор на несанкционированные свалки. Это, на наш взгляд, один из важных критериев реализации реформы — что свалки, как минимум, должны перестать появляться и накапливаться», - подчеркнул гость студии.

По его словам, в 2019 году в Псковской области было ликвидировано около 2,5 тыс. кубов несанкционированных свалок. «Это немного - порядка 150 мест несанкционированных мест накопления мусора, но мы работаем совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями, которые готовы участвовать в мероприятиях экологической направленности», - сказал Сергей Пайст.

«Более понятной», отметил он, стала история с обращением ТКО и для юридических лиц. «Для них история стала более понятна, появился единый контрагент, все решается в системном режиме. Кроме того, это привело к тому, что юрлица стали заниматься сортировкой отходов и зарабатывать на этом деньги, потому что объем вторсырья у юрлиц достаточно приличный», - пояснил директор «Экопрома».