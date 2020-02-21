ЖКХ

Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Пустошке

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в Пустошке по улице Октябрьская, 12 выполнен в рамках реализации региональной программы капитального ремонта за счет взносов собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Фонда капремонта, проведены работы по ремонту стропильной системы, произведена замена шиферного покрытия на профилированный лист, проведена перекладка дымовых и вентиляционных труб выше кровельного покрытия. Кроме того, было выполнено утепление чердачного перекрытия и произведен монтаж козырьков над входами в подъезд. Работы на объекте выполняла подрядная организация ООО «Малая Механизация».

Напомним, количество отремонтированных домов в каждом муниципальном образовании области напрямую зависит от собираемости взносов собственников этого муниципального образования - чем лучше собираемость, тем больше домов будет отремонтировано.