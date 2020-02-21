ЖКХ

Михаил Ведерников рассказал, что нужно для рывка в газификации Псковской области с 51% до 70%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников намерен попросить правительство принять решение о том, чтобы поставить перед «Газпромом» задачу доведения газопроводов до населенных пунктов – до конечного потребителя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями в рамках обсуждения реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отвечая на вопрос печорского фермера о газификации населенных пунктов, которые пока остаются без газа, глава региона отметил, что областные власти пересмотрели программы газификации с учетом актуализирования перспективного развития районов Псковской области. «Печоры поставлены в первую очередь», - добавил он.

«Есть идея попросить правительство, а я в ближайшее время буду встречаться с курирующим вице-премьером, чтобы было принято решение о том, чтобы поставить перед «Газпромом» задачу доведения газопроводов до населенных пунктов. На сегодняшний день, несмотря на то, что мы реструктуризировали долг перед «Газпромом» и в прошлом году пунктуально его оплачивали (долг снизился более чем на 100 млн рублей), у нас нет возможности разводить сети по низкой линии и доводить их до конечного потребителя. Это большая проблема. Речь идет о сумме почти в 1 млрд рублей. Если бы такое решение было принято, мы бы с 51% уровня газификации скакнули бы сразу до 70%. Для нас бы это был серьезный рывок», - поделился Михаил Ведерников.

Он напомнил, что президент дал поручение в течение 10 лет выйти на 100% газификацию региона.

«Работаем по этому направлению и с «Газпромом». Уже есть договоренность, что если мы будем своевременно деньги отдавать, то они будут готовы идти на встречу по созданию определенной инфраструктуры», - заверил губернатор.