Будет ли перерасчет платы граждан за тепло в связи с аномально теплой зимой?

Предлагаем вашему мнению текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 марта.
Коммунальные платежи за тепло могут быть пересчитаны для граждан в связи с аномально теплой зимой. Эта информация вышла во многих федеральных СМИ со ссылкой на Минстрой. Более того, большинство фракций Госдумы высказалось в поддержку этой идеи. С точки зрения потребителя данная инициатива, казалось бы, и не может иметь противоположной точки зрения: чем холоднее, тем больше ресурса (угля, электричества, газа, мазута, дров или торфа) нужно на обогрев. Соответственно, тем выше стоимость в платежках. Применительно к Псковской области можно сказать, что за минувшую календарную зиму едва ли набежало в общей сложности пару действительно зимних недель с температурой ниже ноля. Таким образом, большинство потребителей тепла должны радостно ждать снижения платы. Но есть несколько тонкостей. Во-первых, авторы идеи перерасчета подчеркивают, что снижение тарифов может коснуться регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Во втором случае жильцы платят за реально потраченные ресурсы. Им перерасчет не полагается. Второй момент: многие псковичи заметили, что при плюсовой температуре за окном батареи центрального отопления холоднее не становятся. Так почему муниципальное предприятие перетапливает? И в целом идея о снижении платы за тепло в теплую зиму - это реальность или популизм? В это попыталась разобраться ведущая Любовь Кузнецова.
Изменения тарифа начисления платы за поставленный ресурс не будет, комментируют идею пересмотра платы граждан за тепло в региональном комитете по тарифам. Даже если будет принято положительное решение по данной инициативе, речь пойдет именно о перерасчете, рассуждает руководитель профильного комитета Елена Пилипенко.
Бывший вице-губернатор Псковской области, курировавший ЖКХ, Игорь Максимов сообщил, что, по его информации, во многих городах страны ежегодно делается перерасчет платы граждан, которые потребляют тепло по нормативам. По мнению Игоря Максимова, на законодательном уровне все отрегулировано, а заявления федеральных чиновников и депутатов очень похожи на популизм. Или пресса, распространяющая эту информацию, недопонимает сути, считает он.
В связи с тем, что система теплоснабжения в Пскове и муниципалитетах области старого образца, холодная зима или теплая, топить котельные приходится практически одинаково, как бы парадоксально это ни звучало. Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев пояснил «Дневному дозору», почему нынешней зимой, больше похожей на средиземноморскую, чем на среднерусскую, приходится топить не меньше. И причиной тому — норматив подогрева горячей воды. Александр Коростелев однозначно заявляет: если будет перерасчет в сторону снижения платы граждан, ПТС понесут очередные убытки.
Заместитель главы администрации Пскова, курирующий деятельность муниципальных предприятий, Елена Жгут сообщила, что по итогам истекшей теплой зимы, когда казалось бы должна быть экономия у Псковских тепловых сетей по затратам на подачу теплоносителя, экономии практически нет. Соответственно, если будет перерасчет, гражданам это пойдет в плюс, а ПТС ждут издержки.
Управляющих компаний, даже если идея с перерасчетом платы граждан будет воплощена в жизнь, это коснется в меньшей степени, возможно, удаться снизить долги по общедомовым нуждам, комментирует вопрос эксперт в сфере ЖКХ, член Общественной палаты области и руководитель управляющей организации Алексей Кириллов. Население уже задает коммунальщикам вопросы про теплую зиму и большие счета за отопление.
Руководитель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов подтвердил «Дневном дозору», что министерство на данный момент никаких рекомендаций относительно вопроса пересмотра платы граждан за потребленное в ходе аномальной зимы тепло не доводило, то есть окончательного решения нет. И есть две стороны одной медали: для граждан перерасчет является справедливым и вполне обоснованным, а для ресурсоснабжающих организаций означает убытки. Комментарий Сергея Грахова.
Пока не факт, что идея с перерасчетом платы граждан за тепло при аномально теплой зиме будет претворена в жизнь. Идея справедливая, особенно если помнить, что платежеспособность нашего населения, мягко говоря, далека от идеальной. Те, кто могут себе позволить установку приборов учета в финансовом плане, их ставят. Или покупают новое жилье, где эти счетчики установлены на стадии строительства. И нет проблем — платят за потребленный ресурс. Но многие из нас живут в старом фонде, кто-то в общежитиях, где вообще процесс установки приборов учета подчас технологически невозможен. И отдельного норматива на такие случаи не существует вовсе. И граждане вынуждены платить по общему нормативу, который в нашем регионе просчитан таким образом, что многие отказываются от приборов учета, потому что без них выгоднее. Круг замкнулся. И как бы там ни решили с идеей перерасчета платы граждан за тепло аномальной зимой, что-то подсказывает, что среднестатистический гражданин от этого не озолотится.