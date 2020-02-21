ЖКХ

Будет ли перерасчет платы граждан за тепло в связи с аномально теплой зимой?

Предлагаем вашему мнению текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 марта.

Коммунальные платежи за тепло могут быть пересчитаны для граждан в связи с аномально теплой зимой. Эта информация вышла во многих федеральных СМИ со ссылкой на Минстрой. Более того, большинство фракций Госдумы высказалось в поддержку этой идеи. С точки зрения потребителя данная инициатива, казалось бы, и не может иметь противоположной точки зрения: чем холоднее, тем больше ресурса (угля, электричества, газа, мазута, дров или торфа) нужно на обогрев. Соответственно, тем выше стоимость в платежках. Применительно к Псковской области можно сказать, что за минувшую календарную зиму едва ли набежало в общей сложности пару действительно зимних недель с температурой ниже ноля. Таким образом, большинство потребителей тепла должны радостно ждать снижения платы. Но есть несколько тонкостей. Во-первых, авторы идеи перерасчета подчеркивают, что снижение тарифов может коснуться регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Во втором случае жильцы платят за реально потраченные ресурсы. Им перерасчет не полагается. Второй момент: многие псковичи заметили, что при плюсовой температуре за окном батареи центрального отопления холоднее не становятся. Так почему муниципальное предприятие перетапливает? И в целом идея о снижении платы за тепло в теплую зиму - это реальность или популизм? В это попыталась разобраться ведущая Любовь Кузнецова.

Изменения тарифа начисления платы за поставленный ресурс не будет, комментируют идею пересмотра платы граждан за тепло в региональном комитете по тарифам. Даже если будет принято положительное решение по данной инициативе, речь пойдет именно о перерасчете, рассуждает руководитель профильного комитета Елена Пилипенко.

Если и делать перерасчет, это в рамках платы граждан - по 354-му или 356-му. Это даже не наше, это не по нашей линии будет. Тарифы пересматривать никто не даст, а какие-то корректировки по оплате граждан... Сейчас такого в принципе нет - делать перерасчет по итогам года в зависимости от сезонности или температуры. Такого нет. Поэтому если они сейчас что-то внесут, это будет касаться наверняка не тарифов, а просто оплаты.

Бывший вице-губернатор Псковской области, курировавший ЖКХ, Игорь Максимов сообщил, что, по его информации, во многих городах страны ежегодно делается перерасчет платы граждан, которые потребляют тепло по нормативам. По мнению Игоря Максимова, на законодательном уровне все отрегулировано, а заявления федеральных чиновников и депутатов очень похожи на популизм. Или пресса, распространяющая эту информацию, недопонимает сути, считает он.

У нас уже законодательно оформлено — что люди платят по приборам учета, по фактическому потреблению теплоэнергии. И подавляющее большинство так делает. И это не зависит от того, холодная зима или не холодная. А вот для тех, кто платит за отопление по нормативу, существует порядок. Обычно норматив складывается по итогам предыдущего года. На 2019 был установлен норматив, исходя из холодной зимы 2018 года. По этому нормативу мы и платили. Сейчас, до марта, все теплоснабжающие организации должны пересчитать фактически поданное тепло, исходя из фактически ложившейся температуры в 2019 году. Это такая муть, конечно, но такое есть. Или потом перерасчет населению делают, или уменьшают плату в следующем году. Притом, что теплосети — предприятие хорошее, наша централизованная система теплоснабжения очень архаична. Ее нельзя настроить.

В связи с тем, что система теплоснабжения в Пскове и муниципалитетах области старого образца, холодная зима или теплая, топить котельные приходится практически одинаково, как бы парадоксально это ни звучало. Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев пояснил «Дневному дозору», почему нынешней зимой, больше похожей на средиземноморскую, чем на среднерусскую, приходится топить не меньше. И причиной тому — норматив подогрева горячей воды. Александр Коростелев однозначно заявляет: если будет перерасчет в сторону снижения платы граждан, ПТС понесут очередные убытки.

Мы убытки несем из-за теплой зимы. Изотермы-то одни и те же, отпуск гораздо уменьшился. В 2013 году была холодная зима, и нам же не разрешили перерасчет делать. Думаю, и в этом году — какой перерасчет? У нас очень много людей получили по факту. Очень много поставлено на учет отопления. Но мы ж держали ее 70 градусов, чтоб подать горячую воду 60, хотя могли чуть меньше давать. Допустим Если б давали горячую воду 55 градусов, то могли бы держать 65 и тогда бы перетопов не было. А мы, к сожалению на горячую воду должны держать такую температуру.

Заместитель главы администрации Пскова, курирующий деятельность муниципальных предприятий, Елена Жгут сообщила, что по итогам истекшей теплой зимы, когда казалось бы должна быть экономия у Псковских тепловых сетей по затратам на подачу теплоносителя, экономии практически нет. Соответственно, если будет перерасчет, гражданам это пойдет в плюс, а ПТС ждут издержки.

Они и так из-за аномально теплой зимы несут колоссальные издержки. Вы же понимаете, что сети изношены на 60% минимум, и вообще когда холодная зима и мы топим достаточно сильно, у нас потери тепла значительно меньше и у людей значительно теплее. У нас 81 тепловой пункт, десятки котельных. Поэтому топим мы не сильно, но сходы у муниципального предприятия практически такие же. По крайней мере, по потреблению газа у нас снижения большого за эти зимние месяцы по сравнению с прошлым годом нет.

Управляющих компаний, даже если идея с перерасчетом платы граждан будет воплощена в жизнь, это коснется в меньшей степени, возможно, удаться снизить долги по общедомовым нуждам, комментирует вопрос эксперт в сфере ЖКХ, член Общественной палаты области и руководитель управляющей организации Алексей Кириллов. Население уже задает коммунальщикам вопросы про теплую зиму и большие счета за отопление.

Я очень часто в этом году отвечал на вопрос, почему, несмотря на то, что у нас минусовых температур практически не было, плата за тепло не то, что осталась на уровне прошлого года, а даже немного выросла. И мы это видели по всем районам. Тут вопрос в тарифе. Но возможно его пересмотреть. Но, опять же, здесь надо понимать, из чего он складывается. Несмотря на то, что было тепло, «ресурсники» все равно выполняли свои обязательства. Единственно, что они должны были потратить меньше своих ресурсов, что сказалось на экономии. Для управляющих компаний это ничего абсолютно не значит - ни «плюс», ни «минус». Потому что, даже если нет прямых договоров между собственниками и «ресурсниками», управляющая компания - всего лишь передаточное звено. Они на себе никакого влияния не видят. Для них это, безусловно, хорошо. Еще раз повторяю. За эту зиму я очень много раз отвечал на вопрос, почему нет перерасчета. Мне кажется, это логично. Большинству населения это кажется логичным. Но «ресурсники» пострадают.

Руководитель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов подтвердил «Дневном дозору», что министерство на данный момент никаких рекомендаций относительно вопроса пересмотра платы граждан за потребленное в ходе аномальной зимы тепло не доводило, то есть окончательного решения нет. И есть две стороны одной медали: для граждан перерасчет является справедливым и вполне обоснованным, а для ресурсоснабжающих организаций означает убытки. Комментарий Сергея Грахова.

В целом идея, которую выдвинул Минстрой, хороша тем, что Минстрой нам говорит буквально следующее: «ребята, ставьте счетчики, вы будете платить только за то, что потребили, а не за то, что вам кто-то где-то насчитал». Потребил кубометр холодной воды - за него заплати. Кубометр горячей - заплати. И никто не заставит тебя платить за три кубометра по нормативу. Уехал отдыхать — за воду не платишь, потому что ею не пользуешься. Тем, кто платит по нормативу, немного сложнее — у них возникает необходимость предупредить управляющую компанию. Если говорить о пересчете платы людей за эту аномально теплую зиму, это было бы справедливо, поскольку люди не виноваты в том, что такая ситуация произошла, и у котельных тепловой режим не выдерживается. На самом деле это было бы правильно. Другой момент - иногда так бывает, что новость выдали точечно, вырвали из контекста, и население будет считать, что им всем должны пересчитать. А Минстрой прямо говорит: тем, у кого теплосчетчики стоят, пересчета не будет, потому что они платят за то, что реально потребили. И также не будет перерасчета у тех, кто платит равномерно частями в течение всего года.

Пока не факт, что идея с перерасчетом платы граждан за тепло при аномально теплой зиме будет претворена в жизнь. Идея справедливая, особенно если помнить, что платежеспособность нашего населения, мягко говоря, далека от идеальной. Те, кто могут себе позволить установку приборов учета в финансовом плане, их ставят. Или покупают новое жилье, где эти счетчики установлены на стадии строительства. И нет проблем — платят за потребленный ресурс. Но многие из нас живут в старом фонде, кто-то в общежитиях, где вообще процесс установки приборов учета подчас технологически невозможен. И отдельного норматива на такие случаи не существует вовсе. И граждане вынуждены платить по общему нормативу, который в нашем регионе просчитан таким образом, что многие отказываются от приборов учета, потому что без них выгоднее. Круг замкнулся. И как бы там ни решили с идеей перерасчета платы граждан за тепло аномальной зимой, что-то подсказывает, что среднестатистический гражданин от этого не озолотится.