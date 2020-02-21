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ЖКХ

В подвале многоквартирного дома в Заплюсье прорвало трубу, аварию не устраняют уже три недели

05.03.2020 10:08|ПсковКомментариев: 0

14 февраля в поселке Заплюсье в доме №6 по улице Римского-Корсакова произошла авария на трубе теплоносителя в подвале.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей житель Заплюсья Борис Наелкин, с момента аварии прошло уже три недели, но устранять неисправность управляющая организация не спешит.

«ООО «Наш дом», обслуживающая ремонт и общее имущество данного многоквартирного дома, и ее руководитель Юрий Воробьев, видимо, не собираются устранять прорыв», - подчеркнул Борис Наелкин.

По его словам, в подвальном помещении горячая вода стоит высотой около полуметра, во втором подъезде в квартирах на первом этаже - сырость, а там проживают пожилые люди.

«Видимо, забота о здоровье человека - пустышка. Либерализм породил безответственность и безнравственность. Если нет специалистов, которые устранят аварию, почему мы платим за эти коммунальные услуги?» - посетовал житель Заплюсья.

Теги: #ЖКХ #Заплюсье
Источник: Псковская Лента Новостей
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