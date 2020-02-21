ЖКХ

В подвале многоквартирного дома в Заплюсье прорвало трубу, аварию не устраняют уже три недели

14 февраля в поселке Заплюсье в доме №6 по улице Римского-Корсакова произошла авария на трубе теплоносителя в подвале.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей житель Заплюсья Борис Наелкин, с момента аварии прошло уже три недели, но устранять неисправность управляющая организация не спешит.

«ООО «Наш дом», обслуживающая ремонт и общее имущество данного многоквартирного дома, и ее руководитель Юрий Воробьев, видимо, не собираются устранять прорыв», - подчеркнул Борис Наелкин.

По его словам, в подвальном помещении горячая вода стоит высотой около полуметра, во втором подъезде в квартирах на первом этаже - сырость, а там проживают пожилые люди.

«Видимо, забота о здоровье человека - пустышка. Либерализм породил безответственность и безнравственность. Если нет специалистов, которые устранят аварию, почему мы платим за эти коммунальные услуги?» - посетовал житель Заплюсья.