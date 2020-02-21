ЖКХ

Вопросы реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры региональные власти обсудили с представителями Фонда ЖКХ

Вопросы сотрудничества Псковской области и Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в среду, 4 марта, обсудили на совещании, которое прошло под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. В обсуждении приняли участие директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда Олег Радченко, руководители профильных региональных комитетов, представители муниципальной власти и организаций сферы ЖКХ ряда муниципалитетов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей.

Василий Осипов поблагодарил представителей Фонда за плодотворное сотрудничество, помощь и поддержку, которая оказывается региону в модернизации коммунальной инфраструктуры, переселении граждан из аварийного жилья. «Мы неплохо стартовали в прошлом году. Если суммировать средства фонда, муниципалитетов, региона, предприятий ЖКХ, то в общей сложности более миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области будет направлено», - добавил Василий Осипов.

В свою очередь Олег Радченко подтвердил, что Фонд уделяет региону большое внимание. «В 2019 году у Псковской области был серьезнейший прорыв в отношении сотрудничества с фондом. За счет этого было зарезервировано и выделено 620 млн рублей на реализацию проектов», - подчеркнул он.

В ходе заседания участники совещания обсудили вопросы реализации одобренных заявок. На данный момент по части проектов готовятся конкурсные процедуры. На некоторых объектах работы уже проведены. Так, в Пскове при поддержке Фонда установлена автоматизированная система управления технологическим оборудованием котельной № 3, которая позволила объединить в единую сеть две котельных № 3 и № 17.

Олег Радченко акцентировал свое внимание на том, что все работы, в том числе по подготовке документации, необходимо проводить точно в соответствии с имеющимися графиками. «В целом ситуация стабильная. Нужно понимать, что ответственность за выделенные средства высокая, поэтому необходимо уже на данном этапе повышать динамику проведения конкурсных процедур и в целом контролировать темпы и качество работ», - подчеркнул он.

На совещании также обсудили возможность участия других муниципалитетов в программах Фонда ЖКХ. В частности, в Пушкинских Горах уже идет активная работа по подготовке комплекса документации для подачи заявки. Например, уже разработана схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Пушкиногорье». Представители ряда муниципалитетов также выразили готовность разработать свои заявки и присоединиться к программе Фонда. Так, представители администрации Себежского района сообщили, что планируют разработать проект новых очистных сооружений, которые будут располагаться вне охраняемой зоны национального парка «Себежский» и заменят существующие очистные, находящиеся в аварийном состоянии.

Кроме того, заместитель губернатора рассказал, что уже в ближайшее время администрация Псковской области обратится в Фонд с просьбой расширения возможностей финансовой помощи для сферы ЖКХ региона.