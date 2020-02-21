ЖКХ

В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в четверг, 5 марта, провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Одним из ключевых рассмотренных вопросов стало обращение жительницы Середки с просьбой оказать содействие в подключении газа к частным жилым домам на улицах Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов.

Ранее указанные объекты были включены в программу газификации Псковской области на 2017–2022 годы. В прошлом году завершены работы по строительству распределительного газопровода низкого давления. В настоящее время осталось подвести «голубое топливо» к 19-ти домам. На эти средства необходимо выделить около 1,5 млн рублей.

Как рассказала заявительница, проект для проведения строительно-монтажных работ разработан. Но в связи с тем, что сроки при его подготовке не были соблюдены, средства на газификацию выделены не были.

Василий Осипов обратил внимание, что в сложившейся ситуации в первую очередь необходимо предъявить претензию к недобросовестному подрядчику, который готовил документацию, и выставить ему штрафные санкции. Кроме того, руководству администрации Псковского района он поручил предусмотреть лимиты на исполнение данных работ, чтобы в мае объявить новый аукцион на строительно-монтажные работы. В ответ заявительница поблагодарила Василия Осипова за участие в решении важного для них вопроса.