ЖКХ

С 15 марта изменится график вывоза ТКО в 13 деревнях Пушкиногорского района

С 15 марта в 13 населенных пунктах Пушкиногорского района изменится график вывоза твердых коммунальных отходов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Мехуборке», изменения коснутся деревень Шаробыки, Воронич, Дедовицы, Зимари, Носово, Блажи, Усы, Кириллово, Петровское, Лопатино, Станошники, Богомолы, Козляки. Теперь ТКО из данных населенных пунктов будут забирать два раза в месяц – в первую и третью пятницу. Ранее вывоз осуществлялся в первый и третий вторник месяца.

1-й и 2-й маршрут остаются без изменений. Отходы из деревень Новгородка, Велье, Исса, Кузнецовка, Софино, Беляково, Васильевское, Рубилово, Коршилово и Селихново продолжат вывозить в первый и третий понедельник месяца. ТКО из деревень Подкрестье, Гарино, Рытица, Горелик – Сухобреево, Бакино, Поляне, Приезжево и Захино по-прежнему будут забирать в первую и третью среду месяца.

Кроме того, в организации сообщили, что 1000 специальных пакетов для сбора ТКО направил «Экопром» в Велейскую волость Пушкиногорского района.

Пакеты объемом 60 литров предназначены для жителей территорий, где организован мешковой сбор ТКО. Распространением занимается администрация волости. Получить их можно бесплатно.

Отметим, что с 1 января региональный оператор отправил в районы Псковской области более 44 тысяч спецпакетов для ТКО. Они предоставляются по заявке органа местного самоуправления.