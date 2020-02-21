ЖКХ

Установка новых сеток для ПЭТ началась в Псковском районе

В Псковском районе началась установка новых сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-отходов. 10 марта сетки появились на подготовленных контейнерных площадках в Борисовичах на улице Михаила Егорова, 6 и в деревне Щиглицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

Современные металлические сетчатые контейнеры объемом 1,1 кубометра предназначены для раздельного сбора отходов (пластик, полиэтилен, ПЭТ бутылки). Каждый контейнер установлен на 4-х колесах, два из которых снабжены стояночными тормозами. Крышка плоская, с люком.

Монтаж сетчатых контейнеров для ПЭТ в Псковской области продолжится. Они устанавливаются по заявке управляющих компаний из районов, которые находятся в зоне обслуживания Мехуборки. Вывоз ТКО из сеток осуществляется по мере накопления.

Контейнерная площадка в деревне Щиглицы обустроена в рамках проекта «Чистая деревня», который стал одним из победителей областного конкурса инициатив территориальных общественных самоуправлений. Проект разработал член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Антон Никулин. Активисты ТОСа проводили для населения Щиглиц специальные занятия по раздельному сбору мусора.