Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё ЖКХ 21.02.2020 16:223 Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан 11.03.2020 10:391 Проектно-сметная документация для капремонта более 200 домов в Псковской области будет готова к концу апреля 11.03.2020 07:104 Эксперты: Цифровизация позволит россиянам сэкономить на ЖКХ до 30% 10.03.2020 20:301 Установка новых сеток для ПЭТ началась в Псковском районе 10.03.2020 19:160 С 15 марта изменится график вывоза ТКО в 13 деревнях Пушкиногорского района 05.03.2020 20:304 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт
 
 
 
Самое популярное 08.03.2020 17:270 Титулованный российский фигурист пропал в Москве 09.03.2020 21:442 На четырех дорогах в Псковской области разрешили ездить быстрее 08.03.2020 17:055 В фирменном поезде «Москва - Псков» с апреля исчезнут сидячие места 09.03.2020 12:1011 Интерактив: У памятника «Купол» по ночам исчезают туи 10.03.2020 07:207 Озвучены последствия падения курса рубля для россиян
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Проектно-сметная документация для капремонта более 200 домов в Псковской области будет готова к концу апреля

11.03.2020 10:39|ПсковКомментариев: 1

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел очередное рабочее совещание с представителями регионального оператора - Фонд капитального ремонта - по вопросам исполнения краткосрочных планов этого года, а также периода 2021-2023 годов. Его участником также стал руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В начале совещания Василий Осипов напомнил собравшимся, что регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана на текущий год. В связи с этим вице-губернатор адресовал представителям регионального оператора вопрос по подготовке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы.

Руководитель Фонда капремонта Виктор Иващенко отметил, что разработка проектно-сметной документации на объекты, согласно краткосрочному плану на 2020 год, будет закончена до конца апреля. Всего за это время планируется разработать проекты на капремонты более чем 200 многоквартирных домов.

«К середине июня будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2020 год», - подчеркнул Виктор Иващенко.

В свою очередь Василий Осипов поручил активно контролировать ход разработки необходимых документов, а также проведения конкурсов на определение подрядных организаций. При определении строительной компании также планируется разработка детального графика выполнения работ на объекте, исполнение которого будет контролироваться со стороны регионального оператора и органов исполнительной власти.

Также участники совещания обсудили подходы к формированию краткосрочного плана на 2021-2023 годы. Василий Осипов акцентировал внимание, что его предварительная детальная проработка поможет быстрее приступить к реализации и добиться высоких показателей исполнения.

Виктор Иващенко подчеркнул, что в марте будут направлены предложения собственникам помещений по запланированным работам на 2021 год, а также вестись активная работа с муниципалитетами и собраниями собственников жилья для оперативного принятия положительного решения о проведении работ по капитальному ремонту, что сократит установленные законом сроки для принятия решения. Это позволит региональному оператору осуществить конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации, а соответственно, и на строительно-монтажные работы в наиболее короткие сроки.

Теги: #ремонт #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 490 человек
11.03.2020, 12:580 На псковскую пенсионерку обманом оформили кредит на 354 тысячи рублей 11.03.2020, 12:460 Рязанский русский народный хор представит программу «Золотая коллекция» в Великих Луках 11.03.2020, 12:321 Госдума приняла закон о гарантийной поддержке малого бизнеса 11.03.2020, 12:250 Псковский СОБР поздравили с годовщиной образования
11.03.2020, 12:190 Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи 11.03.2020, 12:131 «Особое мнение» с Ульяной Михайловой: О Годе оздоровления, профсоюзной солидарности и поправках в Конституцию 11.03.2020, 12:110 Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам? 11.03.2020, 12:040 Фотофакт: Мусор на Черехинской дороге
11.03.2020, 11:580 Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове выскажет мнение о поправках в Конституцию 11.03.2020, 11:510 За дискриминацию инвалидов магазины и кафе накажут штрафами 11.03.2020, 11:420 Сеть высокоскоростного доступа в интернет построят в Псковской области 11.03.2020, 11:360 30% туроператоров к лету могут стать банкротами
11.03.2020, 11:274 Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию 11.03.2020, 11:250 Матвиенко призвала МВД разобраться с компаниями, которые вымогают деньги у мигрантов 11.03.2020, 11:180 Более 3,5 тысяч жителей Псковской области получили пенсионные накопления 11.03.2020, 11:120 В России заржавел памятник «нержавеющему рублю»
11.03.2020, 11:040 В Пскове состоится концерт, посвященный памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова 11.03.2020, 10:570 Порхович похитил алкоголь из магазина на проспекте Ленина 11.03.2020, 10:480 Псковский музей выпустил конверты с экспонатами из коллекций и магниты с образом Александра Невского 11.03.2020, 10:460 Псковская область поднялась на 19-ю строчку рейтинга инвестактивности по версии журнала «Инвест-Форсайт»
11.03.2020, 10:391 Проектно-сметная документация для капремонта более 200 домов в Псковской области будет готова к концу апреля 11.03.2020, 10:370 Путин оценил отношения России с США «на троечку» с минусом 11.03.2020, 10:250 «Лежачие полицейские» появятся рядом с пешеходным переходом на Шестака в Пскове 11.03.2020, 10:252 Операция «Обнуление»
11.03.2020, 10:190 Почти 50% охотпользователей Псковской области проголосовали за начало весенней охоты с первой субботы апреля 11.03.2020, 10:022 В Локнянском районе внук убил бабушку из-за отказа дать деньги 11.03.2020, 09:590 Двое жителей Пскова осуждены за незаконную охоту в Порховском районе 11.03.2020, 09:550 Средства на покупку квартир для медиков и реконструкцию цепных мостов учтены в подготовленных поправках бюджета
11.03.2020, 09:520 Более 4700 человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю 11.03.2020, 09:421 Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита 11.03.2020, 09:300 Артснаряд найден в лесу рядом с псковской деревней Кислово 11.03.2020, 09:270 Псковские дети-сироты встретили весенний праздник с курсантами академии ФСИН
11.03.2020, 09:240 На поле в Стругокрасненском районе сгорел 41 рулон сена и произошел пал травы 11.03.2020, 09:170 Пенсионерка погибла на пожаре в Плюсском районе 11.03.2020, 09:170 Названы самые высокооплачиваемые сферы в 2019 году в РФ 11.03.2020, 09:000 Два водителя госпитализированы после ДТП на дороге Великие Луки — Новосокольники
11.03.2020, 08:000 Авиакомпаниям рекомендуют вернуть деньги за билеты в рамках отмененных из-за коронавируса туров 11.03.2020, 07:404 Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции 11.03.2020, 07:270 Возраст первой пробы наркотиков повысился на 3 года 11.03.2020, 07:104 Эксперты: Цифровизация позволит россиянам сэкономить на ЖКХ до 30%
10.03.2020, 22:020 Законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работников? 10.03.2020, 21:480 Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина B12 10.03.2020, 21:340 17 марта Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Великих Луках 10.03.2020, 21:160 Дновский том книги «Солдаты Победы» расскажет о тысяче участниках войны — уроженцах района
10.03.2020, 21:126 Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение 10.03.2020, 21:090 Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны 10.03.2020, 20:482 В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля 10.03.2020, 20:301 Установка новых сеток для ПЭТ началась в Псковском районе
10.03.2020, 20:120 Кафе «Вкус и Цвет» приглашает на крафтовый вечер 12 марта 10.03.2020, 20:060 Игорь Савицкий призвал псковичей присоединяться к иску об отмене разрешения на строительство «Титан-Полимера» 10.03.2020, 19:560 Псковские спортсменки представят область на Всероссийском финале по футболу в Щелково 10.03.2020, 19:453 Минфин не ждет рецессии в экономике России
10.03.2020, 19:442 Определен подрядчик на ремонт дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь по нацпроекту БКАД 10.03.2020, 19:303 В Пскове состоится бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады» 10.03.2020, 19:202 Реплика Донецкого: Чего хотят феминистки? 10.03.2020, 19:160 С 15 марта изменится график вывоза ТКО в 13 деревнях Пушкиногорского района
10.03.2020, 19:030 Площадь Красной Армии будет отремонтирована в Порхове 10.03.2020, 18:5823 Путин-демократ, или «А там видно будет...» 10.03.2020, 18:3910 Мы сделаем все необходимое, чтобы найти «садоводов» - Михаил Ведерников о ситуации с пропажей туй у «Купола» 10.03.2020, 18:350 В Псковской области утвержден план мероприятий профсоюзного «Года здоровья»
10.03.2020, 18:231 Состоялось первое заседание Молодежного совета при главе Пскова 10.03.2020, 18:200 Страдающего потерей памяти псковича ищет полиция Псковского района 10.03.2020, 18:150 У российского велогонщика диагностировали коронавирус 10.03.2020, 18:000 Небольшой дождь прогнозируют синоптики завтра в Псковской области
10.03.2020, 17:530 Планирующий остаться бизнес-омбудсменом Аркадий Мурылев заручился поддержкой предпринимателей 10.03.2020, 17:470 Псковская охранная организация оштрафована за незаконный прием на работу бывшего госслужащего 10.03.2020, 17:320 В Псковской области будет законодательно закреплена индексация региональных социальных выплат 10.03.2020, 17:300 Здание полиции в Новосокольниках ждет реконструкция
10.03.2020, 17:260 Взаимоотношения учителей и школьников станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.03.2020, 17:195 Псковский облсовпроф приглашает членов профсоюзов в санаторий «Хилово» по программе «Солидарность» 10.03.2020, 17:050 Максим Лесков назвал Александра Серавина «Гербертом Уэллсом электронной электоральной политики» и подтвердил, что его прогнозы сбываются 10.03.2020, 16:540 Минтранс планирует изменить требования к малым аэропортам
10.03.2020, 16:496 Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме 10.03.2020, 16:411 Администрация Островского района вручила грамоты сотрудникам колонии 10.03.2020, 16:3612 Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков 10.03.2020, 16:302 В Идрице сотрудник магазина продала алкоголь подростку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.