ЖКХ

Совфед предложил кабмину рассмотреть вопрос о снижении стоимости подключения к газу

Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство в части снижения стоимости услуг по подключению жилья к газу. Соответствующее постановление палата поддержала на пленарном заседании в среду, сообщает «Парламентская газета».

«Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, в том числе в нормативные правовые акты правительства, в части снижения стоимости услуг по подключению объектов капитального строительства к газораспределительной сети для категории потребителей "население". В том числе за счет снижения размера государственной пошлины при регистрации новых газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, а также размера иных платежей за присоединение газоиспользующего оборудования», - сказано в документе.

Кроме того, Совфед просит министерство энергетики проработать вопрос по составлению топливно-энергетического баланса регионов с детальными расчётами оптимальной стоимости доставки энергии в каждом муниципальном образовании.

Сенаторы отдельно рекомендуют рассмотреть возможность создания механизма предоставления услуг по принципу «единого окна» при оформлении документов на подключение потребителей к газораспределительным сетям и доработать методику расчета показателей газификации с учетом региональных особенностей. Совфед предлагает рассмотреть возможность передачи Газпрому части региональных газопроводов в счет долга регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что необходимо разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу с учетом финансовых возможностей граждан, при этом базовые положения и условия следует закрепить законодательно.