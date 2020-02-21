ЖКХ

На улице Технической в Пскове в ближайшее время будет решен вопрос ливневой канализации

В ближайшее время вопрос строительства ливневой канализации на улице Технической в Пскове будет решен. В ноябре уже проведен конкурс, сейчас разрабатывается проектная документация, в которой будут учтены все мероприятия по строительству ливневки. Эта информация была озвучена главе города Пскова Елене Полонской в ходе контрольного выезда депутатов Псковской городской Думы по округу номер 12.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутат гордумы Григорий Стороненков рассказал, что сейчас в районе Овсище осуществляется активная плановая застройка, однако по окончании строительства дома 17 по улице Технической уровень благоустройства и площадки под домом стал выше уровня дворовой территории дома 15 по Технической.

Елена Полонская отметила, что это распространенная проблема многих дворов, и ее, конечно, необходимо решать, пока не наступила дождливая весна.