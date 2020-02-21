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В Пскове продолжат работу по определению мест накопления ТКО в частном секторе

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совместно с Управлением городского хозяйства администрации Пскова продолжит работу по определению мест накопления ТКО в частном секторе для последующей установки контейнеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

Вопросы организации деятельности в части обращения с ТКО на территории индивидуальной жилой застройки обсуждались на совещании в администрации Пскова 10 марта. Встреча прошла по инициативе главы города Елены Полонской при участии представителей УГХ и регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Елена Полонская сообщила, что некоторые депутаты Псковской городской Думы уже провели встречи с жителями своих избирательных округов и на основании их пожеланий определили перечень мест под контейнерные площадки для сбора ТКО.

Руководитель территориального отдела филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева заметила, что с начала 2020 года регоператор установил в частном секторе Пскова порядка 30 дополнительных контейнеров. Она подчеркнула, что с Управлением городского хозяйства налажено продуктивное взаимодействие в этой сфере.

При этом существует ряд сложностей, в том числе с определением мест под контейнерные площадки в зоне индивидуальной жилой застройки. «Например, в исторической части города практически нет принадлежащих муниципалитету земельных участков, на которых УГХ могло бы оборудовать такие площадки для жителей частного сектора», - пояснила Марина Мезенцева.

Также зашла речь об обустройстве контейнерных площадок. Марина Мезенцева заметила, что зачастую при ремонте дворов площадки остаются в прежнем состоянии и портят вид. «Хотелось бы выстроить данную работу и обустраивать контейнерные площадки. Город меняется, жизнь людей тоже, и внешний вид площадок требует изменений, количество площадок необходимо увеличивать», - добавила она.

Елена Полонская согласилась с необходимостью решения этой проблемы и предположила, что бюджетные средства на благоустройства могут быть найдены в 2021 году.

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Также в рамках совещания обсуждалась работа по организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Так, 10 марта, в Псковском районе началась установка новых сетчатых контейнеров для ПЭТ: сетки появились на подготовленных контейнерных площадках в деревне Борисовичи на улице Михаила Егорова, 6 и в деревне Щиглицы.