ЖКХ

Жителям Пскова и девяти районов области предоставлена возможность сортировки ТКО

Жители 10 муниципальных образований Псковской области имеют возможность сортировать ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Мехуборка».

Сетки для ПЭТ-отходов установлены в Пскове, Великих Луках, Дновском, Плюсском, Пыталовском, Дедовичском, Пушкиногорском, Псковском, Гдовском и Порховском районах. В восьми из них до 1 января 2019 года не было раздельного сбора ТКО.

В прошлом году в названных районах было установлено порядка 350 сетчатых контейнеров. В начале марта 2020 года Экопром получил еще 100 сеток для сбора ПЭТ, они будут установлены в зоне деятельности регионального оператора. Монтаж производится по заявке управляющих компаний. Новые сетчатые контейнеры уже появились в Псковском районе в деревнях Борисовичи и Щиглицы.