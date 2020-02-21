ЖКХ

В Минстрое выступили с предложением иначе взыскивать долги по ЖКХ

В России может появиться особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства представило на рассмотрение правительству, сообщает «Российская газета». Ведомство предлагает освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если организации не располагают такими сведениями.

«С 1 апреля вступают в силу нормы, по которым в исковом заявлении в суд нужно указывать так называемый идентификатор ответчика. Это могут быть его паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и прочие реквизиты. Такой порядок позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ», - отмечает издание.

Кроме того, ещё одним нововведением предлагается дать возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать сведения о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как отметили специалисты, идентификация граждан может осуществляться по уникальным единицам лицевого счёта.

Как уточнил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, меры, направленные на повышение платёжной дисциплины, будут предусмотрены также в Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы РФ до 2035 года.

«Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - обязанность граждан и других получателей этих услуг, которая установлена законодательством. По сути, это такая же плата, как плата за другие товары и услуги, которые ежедневно потребляет гражданин, — за еду, проезд, бензин или поход в театр. Сейчас появляется всё больше доступных и удобных способов оплаты за ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей», - заявил чиновник.