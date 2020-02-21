ЖКХ

С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты псковского «Горводоканала»

С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты МП г. Пскова «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, данное решение принято в соответствии с указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы предприятия.

Абонентам рекомендуют пользоваться единым многоканальным телефоном - 79-21-12, а также дистанционными сервисами:

Передать показания приборов учета и документы о поверке можно по электронной почте - адрес вашего участка указан на квитанции, например, fl_operator1@vdkpskov.ru, где «1» - номер участка, а также с использованием сервиса СМС, для получения справки нужно отправить слово help на номер +79319003100 (стоимость смс согласно Вашему тарифному плану).

Автоматизировано получить информацию о начислениях, предоставить показания по приборам учета, предоставить документы и задать вопрос можно с использованием сервиса «Личный кабинет» по адресу https://ip.vdkpskov.ru.

Оплатить услуги и предоставить показания приборов учета с использованием систем удаленного банковского обслуживания, например, «Сбербанк Онлайн» и другие.

«Режим ограничения действует до особого распоряжения администрации Псковской области. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях сложившейся ситуации», - сообщили в МП г. Пскова «Горводоканал».