С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты псковского «Горводоканала»

С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты МП г. Пскова «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, данное решение принято в соответствии с указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы предприятия.
Абонентам рекомендуют пользоваться единым многоканальным телефоном - 79-21-12, а также дистанционными сервисами:
«Режим ограничения действует до особого распоряжения администрации Псковской области. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях сложившейся ситуации», - сообщили в МП г. Пскова «Горводоканал».