ЖКХ

Жителям Пскова станет доступен график уборки города

График уборки города станет доступным для жителей Пскова. Об этом сегодня, 17 марта, на встрече с руководителями подрядных организаций, занимающихся уборкой города, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зима закончилась, теперь встает важная задача: необходимо убрать город так, чтобы у жителей не возникло никаких вопросов. Особое внимание стоит обратить на уборку дорог, а именно уборку пыли и срезку грунта на обочинах», - заявил градоначальник.

Он отметил, что некоторые виды уборки стоит производить, когда температура воздуха станет стабильно плюсовой. Также Александр Братчиков порекомендовал подрядчикам обратить особое внимание на помывку остановочных комплексов, очистку дорожных знаков, ремонт и установку урн.

«Были случаи, когда у подрядчиков не было смачивающего оборудования, в результате, когда шло подметание тротуаров поднималась пыль. Это всегда вызывает недовольство у жителей города. Об этом также необходимо позаботиться», - заявил глава администрации города.

Он отметил, что к контролю по уборке города планируется привлекать общественников. «Я хочу, чтобы вы отразили все виды работ, которые делаете. У нас есть постоянные работы, есть периодические - все они должны быть отражены в графике. Это необходимо, чтобы любой житель города по каждой улице знал, где и какие работы поводятся. Нужно, чтобы люди все могли отследить. Также наличие графиков в открытом доступе облегчит работу ГИБДД и позволит проводить беседы с жителями, чтобы они убирали припаркованные машины на период уборки», - заявил Александр Братчиков.