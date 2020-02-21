ЖКХ

В Пушкинских Горах вандалы сожгли мусорные контейнеры

Ночью 20 марта в Пушкинских Горах на контейнерной площадке по улице Лермонтова, 5 сгорели два мусорных контейнера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Экопроме».

Как отмечают в организации, данные контейнеры испорчены окончательно. Ущерб нанесен не только имуществу компании, но и жителям Пушкинских Гор, которые пользуются данными баками.

Контейнеры,установленные региональным оператором по обращению с ТКО и расположенные на указанной площадке, определены ОМСУ для домов 5,7,9 и 11 по ул. Лермонтова, и д.27 и 29а по ул.Новоржевской.

Кроме того, в «Экопроме» отметили, что это не первый случай вандализма на территории Псковской области. По данному факту региональным оператором по обращению с ТКО подготовлены документы для передачи в правоохранительные органы.

Во избежание образования свалки на место сожженных контейнеров оперативно установлен новый бак.